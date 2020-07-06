Sörloth devleri boş geçmiyor! Trabzonspor tarihine geçti
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth performansıyla Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor. Son olarak bordo-mavili takımın Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 devirdiği maçta gol atma başarısı gösteren yıldız futbolcu kulüp tarihine adını yazdırdı.
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yenen Trabzonspor'da Alexander Sörloth, kulüp tarihine geçti.
TÜM KULVARLARDA EN GOLCÜSÜ!
Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin avroya kiralanan Norveçli futbolcu, ligde 30 maçta 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 6 gol, Avrupa kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 44 maçta 29 gol kaydetti.
1995-96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze, Avrupa'da 4 maçta 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarak toplamda 41 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
LİGDE 39 PUANLIK KATKI
Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı 17 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 61 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 39 puan elde etti.
Sörloth, sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti.
Norveçli santrfor, ikinci yarıda ise Kasımpaşa maçında 3, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarında birer, Beşiktaş müsabakasında 2 gol attı.
KARİYERİNİN EN GOLCÜ DÖNEMİ
Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı.
Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 21 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor.
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 29 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.
ŞOTA ARVELADZE'YE 4 GOL KALDI
Sörloth'un, bordo-mavili takımın ligde tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze'yi yakalamasına 4 gol kaldı.
Bordo-mavili futbolcu, ligde kalan 4 haftada 4 gol atması halinde 1995-96 sezonunda 25 gol kaydeden gol kralı Şota Arveladze'nin gol sayısına ulaşmış olacak.
Sörloth, Beşiktaş maçında attığı 2 golle ligde 19 gole ulaşmış, Oscar Cardozo'yu gol sayısında geride bırakmıştı.
Norveçli oyuncu, daha önce de 2018-2019 sezonunu 15 golle tamamlayan Hugo Rodallega, 2013-2014 sezonunda 13 gol atan Paulo Henrique, 12 gol kaydeden Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları geçmişti.
EZELİ RAKİPLERİ BOŞ GEÇMEDİ
Sörloth, Trabzonspor'un ezeli rakiplerine karşı da ilk sezonunda gol atma başarısı göstererek lig ve kupada toplam 9 gol kaydetti.
Golcü oyuncu, ligde bordo-mavili takımın sahasında 4-1 kazandığı Beşiktaş, 2-1 galip geldiği Fenerbahçe, 1-1 ve 3-1'lik Galatasaray maçlarında birer, deplasmanda 2-2 biten Beşiktaş karşılaşmada da 2 gol attı.
Norveçli futbolcu, Fenerbahçe ile kupada ilk Trabzon'da oynanan karşılaşmada 1, İstanbul'da oynanan karşılaşmada da 2 gol atarak 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
Sörloth, "üç büyük" rakip karşısında 9 golün 5'ini Fenerbahçe filelerine gönderdi.
İSTANBUL TAKIMLARINA 14 GOL
Sörloth lig ve kupada İstanbul'un tüm temsilcilerine 14 gol kaydetti.
Ezeli rakiplere lig ve kupada toplam 9 gol atan Sörloth, ligde Kasımpaşa'ya iki maçta 4, Medipol Başakşehir'e de 1 gol attı.
- 06.07.2020
- Hüseyin Çimşir: Sonuna kadar bu mücadeleyi yapacağız
- Erman Toroğlu: Fatih Terim seneye Galatasaray'ın başında olmayabilir
- Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Fatih Terim zirvede bıraksın"
- Erman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır sözleri! "Cin gibi adam bunlar"
- Mehmet Yiğit Alp: Aynı gün aynı saatte oynamak istiyoruz
- Trabzon yerel basınında Galatasaray galibiyeti yankıları! "Şampiyonluk ateşini yeniden yaktık"
- Taraftar çılgına döndü! Falcao öyle bir şey yaptı ki...
- Fenerbahçe ve Galatasaray Mario Mandzukic transferi için düğmeye bastı! İlk temas ve...
- Fenerbahçe'de Ozan Tufan uyarıldı! "Yaptığın hareketler..."
- Spor yazarları Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sörloth devleri boş geçmiyor! Trabzonspor tarihine geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.