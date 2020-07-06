Spor yazarları Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi

"VAR NEDEN 12 MAÇTA HAKEM KURBANI OLAN TRABZONSPOR İÇİN DEVREYE GİRMEDİ?"

Demek ki neymiş, 'hakemler hata yapar ama VAR devreye girer ve doğru bulunur.' Peki dünkü maçta çalışan VAR, bu sezon 12 maçta hakem kurbanı olan Trabzonspor için neden devreye girmedi? Özellikle de Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta Nwakaeme'ye Skrtel'in yaptığı penaltı neden verilmedi? Hadi hakem görmedi ve çalmadı! Peki VAR? MHK Başkanı da o maçta verilmeyen penaltı için hakemlerine çok sert bir uyarı yazısı gönderdi. O maç yüzünden belki de Trabzonspor şampiyonluğu kaybedecek! Peki bunun hesabını kim verecek? MHK Başkanı mı, yoksa Trabzonspor'u 12 maçta yakan hakemler mi? Bekleyip göreceğiz. Ama dünkü derbiyi 3-1 kazanarak puan farkını 2'ye indiren Trabzonspor'un şampiyonluk şansı, en az Başakşehir kadar var.