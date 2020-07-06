Trabzonspor bir ilki başardı! Tam 36 yıl sonra...
Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi olan Trabzonspor, bu sezon ligde bir ilki yakaladı. Bordo-mavili ekip 1983-84'ten bu yana ilk kez bir sezonu 3 büyüklere mağlup olmadan tamamladı.
Trabzonspor, Süper Lig 30. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti ve 61 puana yükseldi. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet alan bordo-mavililer yıllar sonra ligde bir sezonu derbi kaybetmeden tamamladı.
Trabzonspor, Trabzonspor 1983-84 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonu 3 büyüklere yenilmeden tamamladı. Süper Lig'de aynı zamanda 10 maçtır derbi kaybetmeyen bordo-mavililer, Medipol Başakşehir dahil olmak üzere İstanbul takımlarına karşı son dönemde başarılı sonuçlar alıyor.
TRABZONSPOR'UN SON YILLARDAKİ DERBİ KARNESİ
2011-2012 5 puan
2012-2013 4 puan
2013-2014 2 puan
2014-2015 8 puan
2015-2016 3 puan
2016-2017 7 puan
2017-2018 6 puan
2018-2019 11 puan
2019-2020 12 puan
10 MAÇTIR DERBİ KAYBETMİYOR
Galatasaray 1-3 Trabzonspor
Fenerbahçe 1-3 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Trabzonspor 1-1 Galatasaray
Trabzonspor 4-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
- 06.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor bir ilki başardı! Tam 36 yıl sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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