Trabzonspor bir ilki başardı! Tam 36 yıl sonra... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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bir ilki başardı! Tam 36 yıl sonra...

Trabzonspor bir ilki başardı! Tam 36 yıl sonra...

'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi olan , bu sezon ligde bir ilki yakaladı. Bordo-mavili ekip 1983-84'ten bu yana ilk kez bir sezonu 3 büyüklere mağlup olmadan tamamladı.

, 30. haftasında deplasmanda 'ı 3-1 mağlup etti ve 61 puana yükseldi. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet alan bordo-mavililer yıllar sonra ligde bir sezonu derbi kaybetmeden tamamladı.

Trabzonspor, Trabzonspor 1983-84 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonu 3 büyüklere yenilmeden tamamladı. Süper Lig'de aynı zamanda 10 maçtır derbi kaybetmeyen bordo-mavililer, dahil olmak üzere İstanbul takımlarına karşı son dönemde başarılı sonuçlar alıyor.

TRABZONSPOR'UN SON YILLARDAKİ DERBİ KARNESİ

2011-2012 5 puan
2012-2013 4 puan
2013-2014 2 puan
2014-2015 8 puan
2015-2016 3 puan
2016-2017 7 puan
2017-2018 6 puan
2018-2019 11 puan
2019-2020 12 puan

10 MAÇTIR DERBİ KAYBETMİYOR

Galatasaray 1-3 Trabzonspor
1-3 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Trabzonspor 1-1 Galatasaray
Trabzonspor 4-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

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  1. 06.07.2020
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