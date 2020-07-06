Trabzon yerel basınında Galatasaray galibiyeti yankıları! "Şampiyonluk ateşini yeniden yaktık"
Süper Lig'de kritik haftalara girilirken rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo-mavili ekibin bu önemli galibiyeti, yerel basında da geniş yer buldu.
"TRABZON BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"
Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk sayfasının tamamında yer verdiği haberde, bordo-mavili takımın gol sevinci fotoğrafı ile "Trabzon bitti demeden bitmez", "Şampiyonlukta sonuna kadar 'VAR'ız" başlığını kullanarak, "Trabzonspor şampiyonluk yoluna baş koydu. Başakşehir'in Antalya'dan 3 puanla dönmesinin ardından bordo-mavililer Galatasaray'ı İstanbul'da dağıttı" değerlendirmesine yer verdi.
"ŞAMPİYONLUK ATEŞİNİ YENİDEN YAKTIK"
Karadeniz gazetesi ise ilk sayfasında "Şampiyonluk ateşini yeniden yaktık" ve arka sayfasında "Biz bitti demeden bitmez" başlığını kullandı. Gazetenin son sayfasında ayrıca "Trabzonspor, sezonun finali olarak gördüğü maçta Galatasaray'ı 3-1 yendi, şampiyonluk iddiasını son 4 maça taşıdı" ifadeleri kullanıldı.
"ŞAMPİYONLUK HORONU TEPECEĞİZ"
Taka gazetesi, gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında "Şampiyonluk horonunu tepeceğiz" başlığını kullandı. "Fırtına bitti demeden bitmez" başlığı ile son sayfasında maçtan fotoğraflara yer veren gazete, "8. şampiyonluğu çok isteyen Trabzonspor dün akşam Galatasaray'ı Sosa, Novak ve Sörloth'un golleriyle devirdi" ifadesine yer verdi.