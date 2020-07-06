Trabzonspor ara vermedi! Hüseyin Çimşir hata istemiyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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ara vermedi! hata istemiyor

Trabzonspor ara vermedi! Hüseyin Çimşir hata istemiyor

'in 30. haftasında 'ı 3-1'lik skorla geçen ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. 'da hedef sıkıştırılmış fikstürdeki 2 maçı kazanıp yoluna emin adımlarla devam etmek.

'ı deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet alan 'da gözler sıkıştırılmış fikstüre çevrildi.

Corona virüsü nedeniyle ertelenen , 12 Haziran'da yeniden başlamıştı. 87 günlük aranın ardından sahalara dönülürken, de sıkıştırılmış fikstür uyguluyor. Bu nedenle bu hafta 'çift maç haftası' olarak dikkat çekiyor. Trabzonspor çarşamba günü ile kozlarını paylaşacak, pazar günü ise Denizlispor ile karşılaşacak. Teknik direktör bir haftada oynanacak 2 maçta da puan kaybı istemiyor.

  1. 06.07.2020
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