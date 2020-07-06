Trabzonspor ara vermedi! Hüseyin Çimşir hata istemiyor
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı 3-1'lik skorla geçen Trabzonspor ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Fırtına'da hedef sıkıştırılmış fikstürdeki 2 maçı kazanıp yoluna emin adımlarla devam etmek.
Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet alan Trabzonspor'da gözler sıkıştırılmış fikstüre çevrildi.
Corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig, 12 Haziran'da yeniden başlamıştı. 87 günlük aranın ardından sahalara dönülürken, TFF de sıkıştırılmış fikstür uyguluyor. Bu nedenle bu hafta 'çift maç haftası' olarak dikkat çekiyor. Trabzonspor çarşamba günü Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak, pazar günü ise Denizlispor ile karşılaşacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir bir haftada oynanacak 2 maçta da puan kaybı istemiyor.
- 06.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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