Hüseyin Çimşir: Bütün camia ve taraftardan özür dileriz - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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: Bütün camia ve taraftardan özür dileriz

Hüseyin Çimşir: Bütün camia ve taraftardan özür dileriz

'in 33’üncü haftasında sahasında konuk ettiği ’a 4-3 mağlup olmasının ve 'in de rakibini mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından teknik direktör , şampiyonluk hedefini gerçekleştirmedikleri için taraftarlardan özür diledi.

Oyuncuların isteği, arzusundan memnun olduğunu belirten , "Öncelikle şampiyon olamadığımız için bütün camiadan, taraftarlardan özür diliyoruz. Ligde 3-4 haftadır en olumlu oyunu oynadığımızı düşünüyorum. Oyuncularımızın isteği arzusu coşkusu iyiydi. Maçın gidişatına bakıldığı zaman kazanmaya yakın taraf bizdik. İyi oynadığımız düşünüyorum ama maalesef bu seviyede eğer bireysel hatalara çözüm bulamazsanız, bu kadar bireysel hatalar yaparsanız sonuçta 3-1 öne geçtiğiniz maçı kazanamıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Genel itibarıyla bakıldığında oyuncuların isteği arzusu, oyun coşkusundan memnunum. Dediğim gibi bu seviyede bireysel hatalar yaparsanız maç kazanamazsınız" dedi.

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Hem geçen hafta hem de bu hafta müthiş bir geri dönüş olduğunu belirten Teknik Direktörü ise "Bunun karşılığı ligde kaldık. Oyuncuları kutluyorum. Konyaspor camiasına, Konya şehrine, taraftarına hayırlı olsun. Çünkü bundan 3-4 hafta önce 'bu takım ligden düştü' denmişti. Bunu birçok kişi söyledi. Ama baktığınız, gördüğünüz, inandığınız, kendinize ekip takım olarak güvendiğiniz zaman sahaya yansıttığınız da bu oluyor. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 00:27
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