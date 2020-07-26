Novak yine yazdı
Bordo-mavili takımın başarılı sol kanat savunucusu Filip Novak kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Fırtına’nın skorer sol beki dün de Kayserispor ağlarını sarstı. Önüne düşen topa müthiş vurdu.
Çekyalı sol bek dün de Kayserispor ağlarını sarstı. Alexander Sörloth'un vuruşunda kaleci Sil viu Lung'dan dönen top Filip Novak'ın önüne geldi. 30 yaşındaki futbolcu mermi gibi vurdu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Süper Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa Ligi'nde ise 1 golü var. Toplamda 10 defa ağları sarstı.
- 26.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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