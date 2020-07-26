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26 Temmuz 2020, Pazar
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Novak yine yazdı

Novak yine yazdı

Bordo-mavili takımın başarılı sol kanat savunucusu kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Fırtına’nın skorer sol beki dün de ağlarını sarstı. Önüne düşen topa müthiş vurdu.

Çekyalı sol bek dün de ağlarını sarstı. Alexander Sörloth'un vuruşunda kaleci Sil viu Lung'dan dönen top 'ın önüne geldi. 30 yaşındaki futbolcu mermi gibi vurdu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 'de 7, 'nda 2, Avrupa Ligi'nde ise 1 golü var. Toplamda 10 defa ağları sarstı.

  1. 26.7.2020
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