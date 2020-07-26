Novak yine yazdı

Çekyalı sol bek dün de Kayserispor ağlarını sarstı. Alexander Sörloth'un vuruşunda kaleci Sil viu Lung'dan dönen top Filip Novak'ın önüne geldi. 30 yaşındaki futbolcu mermi gibi vurdu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Süper Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa Ligi'nde ise 1 golü var. Toplamda 10 defa ağları sarstı.