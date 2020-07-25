Kayserispor 1-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Fırtına 2. bitirdi! Kayseri lige veda etti

1-2 | MAÇ SONUCU

Kayserispor 1-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

'in 34. ve kapanış haftasında , evinde 'u konuk etti. Bordo mavili ekip, karşılaşmayı 2-1 kazandı ve ligi ikinci olarak bitirdi. Kayserispor ise Süper Lig'e veda etti.

ve , 'in 34. ve son haftasında Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı bordo mavililer 2-1 kazandı ve ligi ikinci olarak bitirdi. Sarı kırmızılılar ise Süper Lig'e veda etti.

Trabzonspor'un gollerini 63. dakikada Filip Novak ve 90+6. dakikada Sörloth kaydetti. Kayserispor'un golünü ise 85. dakikada Henrique penaltıdan kaydetti.

Bordo mavili ekip bu sonuçla puanını 65 yaparak ligi 2. sırada bitirdi.

KAYSERİSPOR KÜME DÜŞTÜ

Kayserispor ise mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı ve 32 puanla 18 sırada kalarak Süper Lig'e veda etti.Süper Lig'e veda etti.

SÖRLOTH GOL KRALI OLDU

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Sörloth bu karşılaşmada da fileleri havalandırdı ve 24 golle Süper Lig'in gol kralı oldu. Gol krallığında Sörloth'un en yakın takipçisi 22 golle Alanyaspor'un forveti Cisse'ydi.

TARİHE GEÇTİ
Sörloth böylece Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı gösteren futbolcu olarak tarihe geçti.

Norveçli futbolcu ile Trabzonspor, 8 sezon sonra ligde gol kralı çıkarmış oldu.

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 23:50
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayserispor 1-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA