Kayserispor 1-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 34. ve kapanış haftasında Kayserispor, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Bordo mavili ekip, karşılaşmayı 2-1 kazandı ve ligi ikinci olarak bitirdi. Kayserispor ise Süper Lig'e veda etti.
Kayserispor ve Trabzonspor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı bordo mavililer 2-1 kazandı ve ligi ikinci olarak bitirdi. Sarı kırmızılılar ise Süper Lig'e veda etti.
Trabzonspor'un gollerini 63. dakikada Filip Novak ve 90+6. dakikada Sörloth kaydetti. Kayserispor'un golünü ise 85. dakikada Henrique penaltıdan kaydetti.
Bordo mavili ekip bu sonuçla puanını 65 yaparak ligi 2. sırada bitirdi.
KAYSERİSPOR KÜME DÜŞTÜ
Kayserispor ise mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı ve 32 puanla 18 sırada kalarak Süper Lig'e veda etti.Süper Lig'e veda etti.
SÖRLOTH GOL KRALI OLDU
Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Sörloth bu karşılaşmada da fileleri havalandırdı ve 24 golle Süper Lig'in gol kralı oldu. Gol krallığında Sörloth'un en yakın takipçisi 22 golle Alanyaspor'un forveti Cisse'ydi.
TARİHE GEÇTİ
Sörloth böylece Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı gösteren futbolcu olarak tarihe geçti.
Norveçli futbolcu ile Trabzonspor, 8 sezon sonra ligde gol kralı çıkarmış oldu.
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 23:50
- Sergen Yalçın'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması! "Trabzon'un hakkı"
- Trabzon'dan Sörloth paylaşımı: O artık Süper Lig'in de kralı!
- Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’a transfer olduğunu açıkladı
- Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe sorusuna cevap! Transfer...
- Fenerbahçe - Rizespor maçından sonra o anlar! Emre Belözoğlu sahaya döndü ve...
- Süper Lig'de zirve şekillendi! İşte güncel puan durumu (34. hafta)
- Okan Buruk canlı yayında açıkladı! "Galatasaray'da çalışmak..."
- Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı
- Falcao için yeni iddia! "Galatasaray'da kalmak istiyor ama..."
- Türk futbolunda bir devir sona eriyor! 'Boğaz'ın Pele'si' Emre Belözoğlu...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayserispor 1-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.