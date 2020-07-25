Kayserispor 1-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Kayserispor ve Trabzonspor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı bordo mavililer 2-1 kazandı ve ligi ikinci olarak bitirdi. Sarı kırmızılılar ise Süper Lig'e veda etti.

Trabzonspor'un gollerini 63. dakikada Filip Novak ve 90+6. dakikada Sörloth kaydetti. Kayserispor'un golünü ise 85. dakikada Henrique penaltıdan kaydetti.

Bordo mavili ekip bu sonuçla puanını 65 yaparak ligi 2. sırada bitirdi.

KAYSERİSPOR KÜME DÜŞTÜ

Kayserispor ise mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı ve 32 puanla 18 sırada kalarak Süper Lig'e veda etti.Süper Lig'e veda etti.

SÖRLOTH GOL KRALI OLDU

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Sörloth bu karşılaşmada da fileleri havalandırdı ve 24 golle Süper Lig'in gol kralı oldu. Gol krallığında Sörloth'un en yakın takipçisi 22 golle Alanyaspor'un forveti Cisse'ydi.

TARİHE GEÇTİ

Sörloth böylece Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı gösteren futbolcu olarak tarihe geçti.

Norveçli futbolcu ile Trabzonspor, 8 sezon sonra ligde gol kralı çıkarmış oldu.

