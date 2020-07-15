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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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dış saha seviyor

Ekuban dış saha seviyor

Bordo-mavili takımın önemli isimlerinden , sakatlık dönüşü deplasman gollerine kaldığı yerden devam etti.

Bordo-mavili takımın önemli isimlerinden , sakatlık dönüşü deplasman gollerine kaldığı yerden devam etti. filelerini de havalandıran 26 yaşındaki Ganalı futbolcu, çıktığı son 7 deplasmanda 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
  1. 15.7.2020
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