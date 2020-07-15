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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Tarihi bir fırsat kaçtı

Tarihi bir fırsat kaçtı

, ’in kaybettiği haftada yenilerek bitime iki hafta kala puan farkını bire indirme şansını elinin tersi ile itti.

Denızlispor deplasmanı, için büyük bir sürpriz sonuçla tamamlandı. Zorlu mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkan bordo-mavililer, erken gelen golle öne geçerken, 'in üst üste yediği gollerle iyice havaya girdi. Bu maçı 'un kazanması, liderin de 'da mağlup olması durumunda farkı 1'e indirecek olan Hüseyin Çimşir'in öğrencileri, skoru korumayı bir türlü başaramadı. Denizlispor'a yenilen , lider Başakşehir'in Konya'ya mağlup olduğu haftada, büyük bir fırsatı elinin tersiyle itmiş oldu.

KAYBETMESİNİ BEKLEYECEK
Şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan birinde 3 puan kaybeden Trabzonspor, kalan iki haftada içeride ve deplasmanda 'u yenip, Başakşehir'in kalan iki maçta da takılmasını beklemek zorunda. Bu arada Başakşehir de içeride Kayserispor ve deplasmanda ile kozlarını paylaşacak.

  1. 15.7.2020
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