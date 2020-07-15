Tarihi bir fırsat kaçtı
Fırtına, Başakşehir’in kaybettiği haftada yenilerek bitime iki hafta kala puan farkını bire indirme şansını elinin tersi ile itti.
Denızlispor deplasmanı, Trabzonspor için büyük bir sürpriz sonuçla tamamlandı. Zorlu mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkan bordo-mavililer, erken gelen golle öne geçerken, Başakşehir'in üst üste yediği gollerle iyice havaya girdi. Bu maçı Trabzon'un kazanması, liderin de Konya'da mağlup olması durumunda farkı 1'e indirecek olan Hüseyin Çimşir'in öğrencileri, skoru korumayı bir türlü başaramadı. Denizlispor'a yenilen Fırtına, lider Başakşehir'in Konya'ya mağlup olduğu haftada, büyük bir fırsatı elinin tersiyle itmiş oldu.
KAYBETMESİNİ BEKLEYECEK
Şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan birinde 3 puan kaybeden Trabzonspor, kalan iki haftada içeride Konyaspor ve deplasmanda Kayserispor'u yenip, Başakşehir'in kalan iki maçta da takılmasını beklemek zorunda. Bu arada Başakşehir de içeride Kayserispor ve deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.
- 15.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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