2010-11 gibi OLMASIN - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor 2010-11 gibi olmasın

gibi olmasın

2010-11 gibi olmasın

Uzun yıllar 'un kalesini koruyan ayrılığın ardından ilk kez konuştu.

Uzun yıllar 'un kalesini koruyan ayrılığın ardından ilk kez 61saat. com'a konuştu. Önemli açıklamalar yapan Kıvrak'ın söyledikleri:

'deki kadronun dağılması biz çok etkiledi. Bakıldığında kadromuz oturmuş bir kadro ve seneye şampiyonluğun rahatça adayı olabilecek bir oyuncu grubundan bahsediyoruz.
, ve gibi kulüplerin durumları ortada, seneye de iyi olmayacaklar.
Eğer 2011'deki gibi olmazsa Trabzonspor'un 4 sene şampiyonluğa ambargo koyma potansiyeli var.
Bir iki kulüp hariç herkes Trabzon'a karşı.
  1. 15.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2010-11 gibi olmasın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA