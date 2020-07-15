2010-11 gibi olmasın
Uzun yıllar Trabzonspor'un kalesini koruyan Onur Kıvrak ayrılığın ardından ilk kez konuştu.
2010-11'deki kadronun dağılması biz çok etkiledi. Bakıldığında kadromuz oturmuş bir kadro ve seneye şampiyonluğun rahatça adayı olabilecek bir oyuncu grubundan bahsediyoruz.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi kulüplerin durumları ortada, seneye de iyi olmayacaklar.
Eğer 2011'deki gibi olmazsa Trabzonspor'un 4 sene şampiyonluğa ambargo koyma potansiyeli var.
Bir iki kulüp hariç herkes Trabzon'a karşı.
- 15.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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