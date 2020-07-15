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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Siftahsız Messias

Siftahsız Messias

devinin devre arasında kulübünden satın alma opsiyonu ile kiraladığı , bordo-mavililerin 'de henüz forma giyemeyen transferi oldu.

devinin devre arasında kulübünden satın alma opsiyonu ile kiraladığı , bordo-mavililerin 'de henüz forma giyemeyen transferi oldu. Brezilyalı stoper, sadece çeyrek finalinde BB Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada forma giyebildi. Yarı sezon için 400 bin euro alan sambacının opsiyonu kullanılmayacak.
  1. 15.7.2020
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