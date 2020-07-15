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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Taraftardan tepki

Taraftardan tepki

mağlubiyeti taraftarı sinirlendirdi. Düne kadar takımları puan kaybetse de şampiyonluk yolunda inancını kaybetmeyen taraftarlar her koşulda destek oldukları takımlarına 'in mağlup olduğu haftada Denizlispor karşısında yenilince tepki gösterdi.

mağlubiyeti taraftarı sinirlendirdi. Düne kadar takımları puan kaybetse de şampiyonluk yolunda inancını kaybetmeyen taraftarlar her koşulda destek oldukları takımlarına 'in mağlup olduğu haftada Denizlispor karşısında yenilince tepki gösterdi. Taraftarlar havaalanında yönetime, teknik heyete ve futbolculara tepki gösterdi. 'Hayallerimizi yıktınız' diye sloganlar atan taraftarlar, tepkilerini uzun süre sürdürdü.
  1. 15.7.2020
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