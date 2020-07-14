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14 Temmuz 2020, Salı
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'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

'in 33. haftasında , evinde ile yapacağı maçın hazırlıklarına vermeden başladı. Trabzonspor'da futbolcular, yarını izinli olarak geçirecek.

, 'in 33. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, 'nde basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanda birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise telafi çalışmaları yaptığı belirtildi.

Trabzonspor'da futbolcular, yarını izinli olarak geçirecek.

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  1. 14.07.2020
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