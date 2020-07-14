Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, evinde İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına vermeden başladı. Trabzonspor'da futbolcular, yarını izinli olarak geçirecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmanda birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise telafi çalışmaları yaptığı belirtildi.
Trabzonspor'da futbolcular, yarını izinli olarak geçirecek.
- 14.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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