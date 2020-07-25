Trabzon kalede rotayı belirledi! Uğurcan giderse Gökhan Akkan gelecek - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Trabzon kalede rotayı belirledi! Uğurcan giderse gelecek

Trabzon kalede rotayı belirledi! Uğurcan giderse Gökhan Akkan gelecek

, ’ın yurt dışına transferini düşünerek 'un başarılı file bekçisi 'ı gündemine aldı. 25 yaşındaki kalecinin Rize ile 2 yıl daha kontratı var.

ekibinde transferde hareketli günler başladı. Bordo- mavili takımda 'ın adı her gün başka bir Avrupa ekibiyle anılıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Uğurcan'ı mutlaka satma niyetinde değil ancak iyi bir teklif gelirse gitmesine izir verilecek. bu durumda kaleci rotasyonunu güçlü tutmak için bir yapmayı planlıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Kadrosunda Erce Kardeşler ve Arda Akbulut gibi iki yetenekli isim barındıran Karadeniz devi, 'un kalecisi 'a kanca attı. Rize forması altında gösterdiği başarılarla 'a kadar yükselen 25 yaşındaki eldiven için komşu şehirle görüşmeler başlayacak. Gökhan'ın Çaykur Rizespor ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

  1. 25.7.2020
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