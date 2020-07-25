Trabzon kalede rotayı belirledi! Uğurcan giderse Gökhan Akkan gelecek
Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın yurt dışına transferini düşünerek Çaykur Rizespor'un başarılı file bekçisi Gökhan Akkan'ı gündemine aldı. 25 yaşındaki kalecinin Rize ile 2 yıl daha kontratı var.
Karadeniz ekibinde transferde hareketli günler başladı. Bordo- mavili takımda Uğurcan Çakır'ın adı her gün başka bir Avrupa ekibiyle anılıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Uğurcan'ı mutlaka satma niyetinde değil ancak iyi bir teklif gelirse gitmesine izir verilecek. Trabzonspor bu durumda kaleci rotasyonunu güçlü tutmak için bir transfer yapmayı planlıyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Kadrosunda Erce Kardeşler ve Arda Akbulut gibi iki yetenekli isim barındıran Karadeniz devi, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'a kanca attı. Rize forması altında gösterdiği başarılarla Milli Takım'a kadar yükselen 25 yaşındaki eldiven için komşu şehirle görüşmeler başlayacak. Gökhan'ın Çaykur Rizespor ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.
- 25.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzon kalede rotayı belirledi! Uğurcan giderse Gökhan Akkan gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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