Trabzon kalede rotayı belirledi! Uğurcan giderse Gökhan Akkan gelecek

Karadeniz ekibinde transferde hareketli günler başladı. Bordo- mavili takımda Uğurcan Çakır'ın adı her gün başka bir Avrupa ekibiyle anılıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Uğurcan'ı mutlaka satma niyetinde değil ancak iyi bir teklif gelirse gitmesine izir verilecek. Trabzonspor bu durumda kaleci rotasyonunu güçlü tutmak için bir transfer yapmayı planlıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Kadrosunda Erce Kardeşler ve Arda Akbulut gibi iki yetenekli isim barındıran Karadeniz devi, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'a kanca attı. Rize forması altında gösterdiği başarılarla Milli Takım'a kadar yükselen 25 yaşındaki eldiven için komşu şehirle görüşmeler başlayacak. Gökhan'ın Çaykur Rizespor ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.