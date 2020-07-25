Fırtına 2.'lik aşkına! İşte Trabzonspor'un Kayseri maçı 11'i - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Fırtına 2.'lik aşkına! İşte Trabzonspor'un Kayseri maçı 11'i

Fırtına 2.'lik aşkına! İşte 'un Kayseri maçı 11'i

Fırtına 2.'lik aşkına! İşte Trabzonspor'un Kayseri maçı 11'i

Şampiyonluğu kaçıran Fırtına, lig ikinciliği için bugün Kayseri deplasmanına çıkıyor. 'da tek hedef 3 puanı alarak yerini korumak. Kritik maç öncesi , sahaya süreceği 11'i de kafasında belirledi. İşte detaylar...

uzun süre zirvede götürdüğü yarışta Başakşehir'e geçilmişti. Karadeniz Fırtınası, şampiyonluğu kaçırdı ancak kendisini Devler Ligi'ne götürecek ikincilik basamağını kaptırmak istemiyor. Bordo-mavililer bugün 21.00'de başlayacak mücadelede ile karşı karşıya gelecek. Tek hedef 3 puanı alarak sezonu ikinci sırada tamamlamak ve Şampiyonlar Ligi sıralamasında kalmak. Bu önemli randevu öncesi Anthony Nwakaeme ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları sürüyor. Kulübenin yeni patronu maça as 11'le çıkmayı planlıyor. İstediği skoru erkenden alabilirse kupa finalini düşünerek genç oyuncuları sahaya sürecek.

TAMAM MI DEVAM MI?
Trabzonspor'un ligdeki Kayserispor ve kupadaki Aytemiz karşılaşmaları Eddie Newton için farklı bir önem taşıyor. Söz konusu iki mücadelede iyi performansı sonuçlar da takip ederse İngiliz futbol adamıyla yola devam edilme ihtimali var. Kariyerinde , , Maurizio Sarri, Roberto di Matteo, , Andre-Villas Boas gibi ünlü hocaların yardımcılığını yapan Eddie Newton'un pro lisans teknik direktörlük belgesi de bulunuyor.

NEWTON'IN İLK MAÇI
Fırtına'da Konyaspor yenilgisi sonrasında Hüseyin Çimşir ile yollar ayrılmıştı. Bordo- mavililer, ligin son haftasındaki Kayserispor karşılaşmasına Eddie Newton'ın önderliğinde çıkacak. İngiliz antrenör, kupadaki Alanyaspor maçında da kulübeden takımı yönetecek.

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Djedje, Hasan Hüseyin, Henrique, Mesanovic, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban, Sörloth

GÖZLER KRALLIKTA
'de sezonu kimin gol kralı olarak bitireceği büyük merak konusu. Fırtına'nın süper yıldızı Alexander Sörloth 23 defa ağları sarstı. Alanyaspor'un gol makinesi de 22 defa fileleri havalandırdı. Norveçli yıldız ilk basamaktaki yerini korursa Necmi Perekli, , ve 'dan sonra bordo-mavili camiadan çıkan 5. gol kralı olacak.

  1. 25.7.2020
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