Milan’a dava açıldı
Trabzonspor ile Milan, Juraj Kucka'nın transfer sözleşmesine bir hazırlık maçı şartı koymuştu. Buna göre iki kulüp Kucka'nın transferi nedeniyle hazırlık maçı oynayacak ve bunun karşılığında da Trabzonspor, İtalyan ekibine 1 milyon Euro ödeyecekti ancak bu maç oynanamadı. Bordo-mavililerde verdikleri ücreti alabilmek için İtalyan ekibine dava açtı.
Karadeniz devi, Kucka'yı 2017'de Milan'dan 5 milyon Euro'ya almıştı. Ayrıca bir de hazırlık maçı oynanacaktı. Ancak bu maç bir türlü yapılamayınca bordo-mavililer, ödediği 1 milyon Euro'yu İtalyan ekibinden geri istedi. Trabzonspor Sportif A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği yıllık finansal rapora göre, bu alacak için dava açıldı ve hukuki süreç hâlâ devam ediyor.
- 3.8.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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