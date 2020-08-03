Milan’a dava açıldı

Karadeniz devi, Kucka'yı 2017'de Milan'dan 5 milyon Euro'ya almıştı. Ayrıca bir de hazırlık maçı oynanacaktı. Ancak bu maç bir türlü yapılamayınca bordo-mavililer, ödediği 1 milyon Euro'yu İtalyan ekibinden geri istedi. Trabzonspor Sportif A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği yıllık finansal rapora göre, bu alacak için dava açıldı ve hukuki süreç hâlâ devam ediyor.