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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Milan’a dava açıldı

’a dava açıldı

Milan’a dava açıldı

ile , Juraj Kucka'nın sözleşmesine bir hazırlık maçı şartı koymuştu. Buna göre iki kulüp Kucka'nın transferi nedeniyle hazırlık maçı oynayacak ve bunun karşılığında da Trabzonspor, ekibine 1 milyon ödeyecekti ancak bu maç oynanamadı. Bordo-mavililerde verdikleri ücreti alabilmek için İtalyan ekibine dava açtı.

devi, Kucka'yı 2017'de 'dan 5 milyon 'ya almıştı. Ayrıca bir de hazırlık maçı oynanacaktı. Ancak bu maç bir türlü yapılamayınca bordo-mavililer, ödediği 1 milyon Euro'yu ekibinden geri istedi. Sportif A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği yıllık finansal rapora göre, bu alacak için dava açıldı ve hukuki süreç hâlâ devam ediyor.

  1. 3.8.2020
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