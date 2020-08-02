Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan 53. yıl mesajı!

Trabzonspor kulübü internet sitesinde yer alan açıklamasında Ağaoğlu, Trabzonspor'un kurucu başkanları Ali Osman Ulusoy ve Rıfat Dedeoğlu'nu, kurucu üyeleri, burayı bir çınar ağacı haline getirerek bütün dünyaya dallarını uzatan değerleri saygıyla selamladığını belirtti.

"53 yıl önce bugün, Trabzon kentini Türk spor tarihinin altın sayfalarına taşıyacak bir olay gerçekleşti." ifadelerini kullanan Ağaoğlu, "Çok sevdiğimiz, adını kalbimize altın harflerle işlediğimiz Trabzonspor kuruldu. Kulübümüzün kuruluşu, filmlere ilham verebilecek denli enteresan bir öyküye sahip. Büyük zorluklar içinde, kavgalar verilerek kurulan bu kulüp, zaman içinde kentin futbol sevdalısı gençlerinin elinde büyüdü ve Trabzon'u sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya duyurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un kurulduktan 7 yıl sonra İkinci Lig şampiyonu olarak Birinci Lig'e çıktığını anımsatan bordo-mavili kulübün başkanı, şu görüşlerini aktardı:

"Bordo-mavililer, o dönemki ismiyle Birinci Lig'e çıktıktan yalnızca 2 yıl sonra, şampiyonluk meşalesini Anadolu'ya taşıyan ilk kulüp olarak, Türkiye'nin en büyüğü olmayı başardı. Anadolu'da bir ihtilal gerçekleştiren Trabzonspor'un ne acı gerçeğidir ki kulübümüz uzunca bir müddet kendi benliğini yitirerek asıl olan rotasından çıktı. Onu yönetenler işin kolayına kaçtı ve başkalarının dümen sularına girmeyi tercih etti. Halbuki bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak ve bunu da nesilden nesile aktarmak zorundayız. Son yıllarda içinde bulunduğumuz dönüşüm, işte böyle bir anlayışın karşılığıdır. Karadeniz fırtınasının 53. yaşına girdiği bugün, böyle büyük ve onurlu bir camianın parçası olmaktan ve bu kulübe başkan unvanıyla hizmet ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 'Trabzonspor'umuzu zirveye beraber taşıyacağımız nice senelerimiz olsun.' diyor, yönetim kurulumuz adına siz taraftarlarımıza en derin şükranlarımı sunuyorum."