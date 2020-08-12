İyi ki varsın Eren Bülbül

Trabzonspor, 3 yıl önce Maçka'da alçak terör örgütü tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül için anma mesajı yayınladı. Bordo-mavililerin sosyal medya hesaplarından "3 yıl oldu Eren! Seni unutmayacağız. İyi ki varsın" ifadelerine yer verdi.