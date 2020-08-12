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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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İyi ki varsın

İyi ki varsın Eren Bülbül

, 3 yıl önce Maçka'da alçak terör örgütü tarafından şehit edilen için anma mesajı yayınladı. Bordo-mavililerin hesaplarından "3 yıl oldu Eren! Seni unutmayacağız. İyi ki varsın" ifadelerine yer verdi.

, 3 yıl önce Maçka'da alçak terör örgütü tarafından şehit edilen için anma mesajı yayınladı. Bordo-mavililerin hesaplarından "3 yıl oldu Eren! Seni unutmayacağız. İyi ki varsın" ifadelerine yer verdi.

  1. 12.8.2020
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