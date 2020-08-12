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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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to Trabzon

Come to Trabzon

'ın 'un başına geçmesiyle 'nin psikoloğu 'yi istediği iddia edilmişti.

'ın 'un başına geçmesiyle 'nin psikoloğu 'yi istediği iddia edilmişti. Rogawski'nin de bordo-mavili taraftarların " to Trabzonspor" mesajlarını beğenmesiyle iddialar güçlendi. Rogawski şu anda bir anlaşma olmadığını ancak teklif gelmesi halinde bunu düşünebileceğini söyledi.
  1. 12.8.2020
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