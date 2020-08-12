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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Guilherme Erzurum’a

Guilherme Erzurum’a

ekibinin geçen sezon kiralık olarak renklerine kattığı Guilherme beklenilen performansı gösterememişti. Erzurumspor'un oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Brezilyalı futbolcu, ayrılmayı kabul ederse rotası Dadaşlar olacak. forması ile ligde 1 gol kaydetti.

ekibinin geçen sezon kiralık olarak renklerine kattığı Guilherme beklenilen performansı gösterememişti. Erzurumspor'un oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Brezilyalı futbolcu, ayrılmayı kabul ederse rotası Dadaşlar olacak. forması ile ligde 1 gol kaydetti.
  1. 12.8.2020
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