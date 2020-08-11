Komşu'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer! "Erol Bulut çok istiyor"
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş ve Fenerbahçe rotayı Yunanistan'a çevirdi. Siyah-beyazlı takım, Şampiyonlar Ligi elemesindeki rakibi PAOK'un golcüsü Chuba Akpom ile ciddi şekilde ilgilenirken, Fenerbahçe'de ise teknik direktör Erol Bulut'un AEK Atina takımında forma giyen hücum oyuncusu Marko Livaja'yı çok istediği belirtildi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe Yunan Ligi'nden birer oyuncuyu gözüne kestirdi. Ajansspor'a konuşan Gazzetta yazarı Johny Georgopoylos, Akpom ve Marko Livaja transferleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ AKPOM'A 2 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ"
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Chuba Akpom ile ilgili sorulara yanıt veren Georgopoylos, "Türkiye'den en ciddi teklifi veren takım Beşiktaş. Siyah-beyazlı takımın teklifi 2 milyon Euro. PAOK kulübü de bu teklife sıcak bakıyor. Bu transfer olacaksa maçtan önce değil sonra olur. Bu maçlar sonrası sonuçta etkili olabilir tabii. Teklife sıcak bakılıyor" şeklinde konuştu.
"EROL BULUT MARKO LIVAJA'Yİ ÇOK İSTİYOR"
Son olarak Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un Marko Livaja transferine sıcak baktığını ifade eden Georgopoylos, "Bir oyuncu var, Fenerbahçe ilgi duyuyor. Marko Livaja. Önemli liglerde oynadı, Rubin Kazan'da oynadı, İspanya deneyimi var. Yunanistan'da futbol oynadığı için Erol Bulut sıcak bakıyor. Yunan pazarını iyi biliyor. Erol Bulut bu transferi çok istiyor. Ancak şu ana kadar resmi bir teklif yok. Yunan liginin en değerli oyuncularından biri ve kolay vazgeçilmeyecek bir oyuncu.
- 11.08.2020
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