Sivasspor 1-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor 1-0 kazandı. Yiğidolar'a galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada Yatabare kaydetti. DemirGrup Sivasspor bu galibiyetle puanını 52'ye yükselterek Galatasaray'ı geride bıraktı ve 3. sıraya yerleşti. Denizlispor ise 31 puanda kaldı.

ZEKİ YAVRU KIZARDI!

Yukatel Denizlispor'da Zeki Yavru 44. dakikada rakibi Uğur Çiftçi'ye yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada sağdan aldığı topla hareketlenen Mert Hakan, ceza alanına yaklaşırken sert bir şut çıkardı, top az farkla üstten auta gitti.



22'nci dakikada sağ kanattan Olcay'ın içeriye çevirdiği topa boş pozisyonda Aissati vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.



27'nci dakikada sol kanattan gelişen Denizli atağında Bergdich'in içeriye çevirdiği topa ceza alanı içinde Estupinan sol ayağı ile vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.



30'uncu dakikada ceza alanında uygun durumda topla buluşan Sacko'nun şutunda kaleci Samassa gole izin vermedi.



32'nci dakikada Fatih'in pasında ceza alanına girerken Yatabare'nin şutu kaleci Tolgahan'da kaldı.



40'ıncı dakikada Emre'nin pasında Fatih, ceza alanı dışından aşırtma bir vuruş denedi, top üstten az farkla auta gitti.



44'üncü dakikada Uğur ceza alanına girmek isterken Zeki Yavru'nun sert müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen Zeki Yavru'ya direkt kırmızı kart gösterdi.



45'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu Mert Hakan kullandı. Barajdan seken topu altıpas içinde Yatabare tamamladı ve takımını öne geçirdi: 1-0.



İlk yarı bu skorla sona erdi.



53'üncü dakikada sağdan Emre'nin ortasında arka direkte Erdoğan topu kontrol edip filelere gönderdi, ancak hakem elle oynama gerekçesi ile gol kararı vermedi.



56'ncı dakikada Rodellaga'nın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu Samassa üstten kornere çeldi.



74'üncü dakikada Fatih'in pasında ceza alanı dışından Kone şutunu çekti, kaleci Tolgahan topun sahibi oldu.



81'inci dakikada Fatih'in pasında soldan Yasin hareketlendi, ceza alanına ortaladığı topa Caner kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.



Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.