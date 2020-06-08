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08 Haziran 2020, Pazartesi
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’un corona virüsü testleri negatif çıktı

Sivasspor’un corona virüsü testleri negatif çıktı

hazırlıklarını sürdüren DG 'da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 4. kez corona virüsü testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Kulübü, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personellere yapılan korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan dördüncü COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

  1. 08.06.2020
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