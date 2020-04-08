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08 Nisan 2020, Çarşamba
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’un gol yükünü Yatabare çekiyor

Sivasspor’un gol yükünü Yatabare çekiyor

Demir Grup 'un deneyimli forveti 2019-2020 sezonunda 'de geride kalan 26 haftada attığı 11 golle takımın en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

'da gol yükünü bu sezon 34 yaşındaki futbolcu çekiyor. Tecrübeli futbolcu, 26 haftalık periyotta 11 gol kaydetti. Takımın 'de attığı 47 golün 11'inde imzası bulunan Yatabare, 25 maçta 2 bin 186 dakika süre aldı. Başarılı golcü; Beşiktaş, , Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

EMRE KILINÇ VE HAKAN ARSLAN TAKİPTE

Sivasspor'un en skorer bir diğer ismi Emre Kılınç ile oldu. Emre ve Hakan, 11 golle takımın en golcü oyuncusu olan Yatabare'yi 7 golle takip etti.

13 FUTBOLCU GOL ATAMADI

Yiğidolar'da 13 futbolcu ise ligde henüz gol sevinci yaşayamadı. Aaron Apindangoye, Caner Osmanpaşa, Marcelo Goiano, Fatih Aksoy, Paul Papp, Samba Camara, Barış Yardımcı, Volkan Eğri, Isaac Cofie, Armin Djerlek, Claudemir, Petar Skuletic ve Furkan Sağman ligde geride kalan 26 haftada gol sevinci yaşamadı.

GOL SEVİNCİ YAŞAYANLAR

Sivasspor'da ligde bu sezon gol kaydeden futbolcular ise şöyle:

Mustapha Yatabare (11), Emre Kılınç (7), Hakan Arslan (7), Mert Hakan Yandaş (6), Fernando (5), Erdoğan Yeşilyurt (4), (4), Uğur Çiftçi (1), (1) ve (1)

  1. 08.04.2020
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