Sivasspor’da 3 futbolcuya sokağa çıkma yasağı! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
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’da 3 futbolcuya sokağa çıkma yasağı!

Sivasspor’da 3 futbolcuya sokağa çıkma yasağı!

’da kaleci , orta saha oyuncuları , Furkan Sağman 20 yaş altı oldukları için sokağa çıkamayacak.

Corona virüsü kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından Galatasaray, , Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Kayserispor, , Demir Grup , Antalyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Beşiktaş, Alanyaspor, Başakşehir, Ankaragücü ve Göztepe'de forma giyen bazı oyuncular sokağa çıkamayacak.

Sivasspor'da ise 3 futbolcuya sokağa çıkma yasağı geldi. 19 Yaşındaki kaleci ile 19 yaşındaki orta saha oyuncuları ile Furkan Sağman bu yasaktan etkilenen futbolcular oldu.

  1. 04.04.2020
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