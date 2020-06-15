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15 Haziran 2020, Pazartesi
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'dan 'a flaş cevabı!

Sivasspor'dan Galatasaray'a flaş transfer cevabı!

'in 27. haftasında Demir Grup sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maçtan sonra Yiğidolar'ın Başkanı , 'ın gündeminde yer alan Mert ve Kılınç'la ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Başkanı , ile anlaştığı konuşulan ve Kılınç ile ilgili açıklama yaptı.

İki oyuncuya da teklif yapacaklarını ve Galatasaray'ın konuyla ilgili bir açıklama yapması gerektiğini kaydeden başkan, "Galatasaray hiçbir şey söylemiyor, biz söylüyoruz. Sonunda oraya giderse ayıp olur, bir şey söylesinler. Biz Mert Hakan ve Emre Kılınç'a teklifimizi yapacağız, bakacağız ve neler olmuş bu sürede, anlamış olacağız. Biz arkadaşlarımızla görüştük, onlar herhangi bir yere imza atmadıklarını söylediler, biz de onlara yeni teklifle gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Mert , Denizlispor maçından sonra yaptığı açıklamada sezon sonunda Sivasspor'dan ayrılacağını açıklamıştı.

  1. 15.06.2020
  2. Güncelleme: 16.06.2020 00:22
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