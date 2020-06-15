Sivasspor'dan Galatasaray'a flaş transfer cevabı!
Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maçtan sonra Yiğidolar'ın Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray ile anlaştığı konuşulan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile ilgili açıklama yaptı.
İki oyuncuya da teklif yapacaklarını ve Galatasaray'ın konuyla ilgili bir açıklama yapması gerektiğini kaydeden başkan, "Galatasaray hiçbir şey söylemiyor, biz söylüyoruz. Sonunda oraya giderse ayıp olur, bir şey söylesinler. Biz Mert Hakan ve Emre Kılınç'a teklifimizi yapacağız, bakacağız ve neler olmuş bu sürede, anlamış olacağız. Biz arkadaşlarımızla görüştük, onlar herhangi bir yere imza atmadıklarını söylediler, biz de onlara yeni teklifle gideceğiz." ifadelerini kullandı.
Mert Hakan Yandaş, Denizlispor maçından sonra yaptığı açıklamada sezon sonunda Sivasspor'dan ayrılacağını açıklamıştı.
- 15.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 00:22
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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