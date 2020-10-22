Rıza Çalımbay: Türkiye için oynadık bu maçın rövanşı da var

Rıza Çalımbay açıklamasında; "İlk yarıyı çok iyi bitirdik, 2-2. 2. yarıda yediğimiz goller, böyle talihsizlik olamaz. Birince 10 kişiydik, sakatlık vardı, diğerinde oyuncularımız birbirine çarptı. Defansif açıdan bir hayli sıkıntı yaşadık. Villarreal'e evinde 3 gol atmak hiç kolay değil ama bazı hatalar yapmamamız gerekiyordu. Yediğimiz bazı goller bize yakışmadı. Son 2 gol çok şanssızlık. 10 kişi kalmamız, en iyi oyuncumuzun çıkması. Zaten elimizde stoper yok, sağ bek yok. Ne olursa olsun, 2-0 geriye düşsek de kopmadık oyundan. Bunun rövanşı da var. İnşallah daha iyi olacağız ve kötü goller yemeyeceğiz." dedi.

"TEK HEDEF GALİBİYET OLACAK"

Gelecek hafta oynayacakları maç için konuşan deneyimli teknik direktör; "Maccabi maçında galibiyettten başka bir şey düşünmüyoruz. İki maçı kazandığımız takdirde büyük avantaj yakalayacağız. Yenmekten başka bir şey düşünmüyoruz. Burada yediğimiz gollerden ders çıkaracağız." dedi.

"TÜRKİYE İÇİN OYNADIK"

Rıza Çalımbay ülke puanı için; "Bu maçı sadece kendimiz için değil, başta Türkiye için oynadık, puan ve puanlar için oynadık. Daha 5 maçımız var, ben arkadaşlarımıza inanıyorum, puanlar alacağız." dedi.



EMERY: ZOR GEÇECEĞİNİ BİLİYORDUK

Unai Emery açıklamasında; "Sivasspor gerçekten yüksek kapasiteli iyi bir takım. Bugün bizi zorladılar. Sivasspor'un kendi liginde de ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Sivas'ta oynayacağımız maçın da bugünkü gibi zor geçeceğinin bilincindeyim." dedi.

İspanyol teknik adam açıklamalarının devamında; "Bazen çok iyi oynadık ama bazen bizim oyuncu karakteristiğimizi, savunmadaki hatalarımızı değerlendirerek 3 gol attılar ama sonuçta kazandığımız için mutluyuz." dedi.