İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda toplu sonuçlar! - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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İşte son 16 turunda !

İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda toplu sonuçlar!

'nde heyecanı bugün oynanan 6 karşılaşmayla başladı. 2 maç ise koronavirüs önlemleri nedeniyle iptal edildi. İşte ...

'nde heyecan son 16 turuyla devam etti. Temsilcimiz 'in de bulunduğu turnavada bugün 6 maç oynandı. 2 mücadele ise koronavirüs önlemleri nedeniyle iptal edildi.

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR

Frankfurt 0-3 Basel

LASK Linz 0-5 Manchester United

Medipol Başakşehir 1-0 Kopenhag

Olympiakos 1-1 Wolverhampton

Rangers 1-3 Leverkusen

Wolfsburg 1-2

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 01:08
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