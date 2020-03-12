İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda toplu sonuçlar!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turuyla devam etti. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de bulunduğu turnavada bugün 6 maç oynandı. 2 mücadele ise koronavirüs önlemleri nedeniyle iptal edildi.

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR

Frankfurt 0-3 Basel

LASK Linz 0-5 Manchester United

Medipol Başakşehir 1-0 Kopenhag

Olympiakos 1-1 Wolverhampton

Rangers 1-3 Leverkusen

Wolfsburg 1-2 Shakhtar Donetsk