İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda toplu sonuçlar!
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı bugün oynanan 6 karşılaşmayla başladı. 2 maç ise koronavirüs önlemleri nedeniyle iptal edildi. İşte toplu sonuçlar...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turuyla devam etti. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de bulunduğu turnavada bugün 6 maç oynandı. 2 mücadele ise koronavirüs önlemleri nedeniyle iptal edildi.
İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR
Frankfurt 0-3 Basel
LASK Linz 0-5 Manchester United
Medipol Başakşehir 1-0 Kopenhag
Olympiakos 1-1 Wolverhampton
Rangers 1-3 Leverkusen
Wolfsburg 1-2 Shakhtar Donetsk
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 01:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda toplu sonuçlar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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