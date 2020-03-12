Kopenhag Teknik Direktörü Staale Solbakken: Bu maç oynanmamalıydı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı Visca'nın 88'inci dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yendi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Kopenhag Teknik Direktörü Staale Solbakken, "Bu maçın oynanmaması gerekiyordu, haftaya maç büyük ihtimalle oynanmayacak. Koronavirüs uçuşurken taraftarlar önünde bu maç oynandı." ifadelerini kullandı.
FC Kopenhag Teknik Direktörü Staale Solbakken, Başakşehir'e 1-0 mağlup oldukları maçın ardından karşılaşmanın oynanmasına tepki gösterdi.
Koronavirüs tehlikesi nedeniyle maçın oynanmaması gerektiğini kaydeden Solbakken, "Bu maçın oynanmaması gerekiyordu, haftaya maç büyük ihtimalle oynanmayacak. Koronavirüs uçuşurken taraftarlar önünde bu maç oynandı. UEFA'nın daha iyi sorumluluk alması lazımdı" ifadelerini kullandı.
"MAÇI HAK ETTİKLERİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"
Başakşehir'in daha iyi oynadığını da söyleyen teknik adam, "Karşımızda bizden daha iyi bir rakibimiz vardı. Penaltı konusunda biraz penaltı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bizden daha iyi olduklarını ve maçı hak ettiklerini söyleyebilirim" dedi.
- 12.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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