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12 Mart 2020, Perşembe
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: Bu maç oynanmamalıydı

Kopenhag Teknik Direktörü Staale Solbakken: Bu maç oynanmamalıydı

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol sahasında temsilcisi Kopenhag'ı Visca'nın 88'inci dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yendi. Maç sonu açıklamalarda bulunan , "Bu maçın oynanmaması gerekiyordu, haftaya maç büyük ihtimalle oynanmayacak. Koronavirüs uçuşurken taraftarlar önünde bu maç oynandı." ifadelerini kullandı.

FC , 'e 1-0 mağlup oldukları maçın ardından karşılaşmanın oynanmasına tepki gösterdi.

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle maçın oynanmaması gerektiğini kaydeden Solbakken, "Bu maçın oynanmaması gerekiyordu, haftaya maç büyük ihtimalle oynanmayacak. Koronavirüs uçuşurken taraftarlar önünde bu maç oynandı. 'nın daha iyi sorumluluk alması lazımdı" ifadelerini kullandı.

"MAÇI HAK ETTİKLERİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Başakşehir'in daha iyi oynadığını da söyleyen teknik adam, "Karşımızda bizden daha iyi bir rakibimiz vardı. Penaltı konusunda biraz penaltı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bizden daha iyi olduklarını ve maçı hak ettiklerini söyleyebilirim" dedi.

  1. 12.03.2020
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