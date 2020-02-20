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20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Wolverhampton'ı Diogo Jota uçurdu!

4-0 | MAÇ SONUCU

Wolverhampton 4-0 Espanyol | MAÇ SONUCU

son 32 turu ilk maçında İngiliz ekibi , evinde ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi, mücadeleden 4-0 galip ayrılıp gelecek hafta oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Wolves'ta 3 gol atarak hat-trick yapan maça damgasını vurdu.

'nde Beşiktaş'ın da yer aldığı K Grubu'nu 2. sırada tamamlayan , son 32 turu ilk maçında konuk ettiği 'u 4-0 mağlup edip son 16'ya göz kırptı.

Maça hızlı başlayan İngiliz temsilcisi 15. dakikada 'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

52. dakikada Ruben Neves farkı ikiye çıkarırken, maçın yıldızı Jota 67 ve 81'de iki gol daha bulup hat-trick yaptı ve Wolves 4-0'lık skorla zafere uzandı.

Espanyol-Wolves eşleşmesinin rövanşı 27 Şubat'ta 'da oynanacak.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 00:56
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