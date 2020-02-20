Wolverhampton 4-0 Espanyol | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın da yer aldığı K Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Wolverhampton, son 32 turu ilk maçında konuk ettiği Espanyol'u 4-0 mağlup edip son 16'ya göz kırptı.

Maça hızlı başlayan İngiliz temsilcisi 15. dakikada Diogo Jota'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

52. dakikada Ruben Neves farkı ikiye çıkarırken, maçın yıldızı Jota 67 ve 81'de iki gol daha bulup hat-trick yaptı ve Wolves 4-0'lık skorla zafere uzandı.

Espanyol-Wolves eşleşmesinin rövanşı 27 Şubat'ta İspanya'da oynanacak.