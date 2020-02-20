Wolverhampton 4-0 Espanyol | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İngiliz ekibi Wolverhampton, evinde Espanyol ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi, mücadeleden 4-0 galip ayrılıp gelecek hafta oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Wolves'ta 3 gol atarak hat-trick yapan Diogo Jota maça damgasını vurdu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın da yer aldığı K Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Wolverhampton, son 32 turu ilk maçında konuk ettiği Espanyol'u 4-0 mağlup edip son 16'ya göz kırptı.
Maça hızlı başlayan İngiliz temsilcisi 15. dakikada Diogo Jota'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
52. dakikada Ruben Neves farkı ikiye çıkarırken, maçın yıldızı Jota 67 ve 81'de iki gol daha bulup hat-trick yaptı ve Wolves 4-0'lık skorla zafere uzandı.
Espanyol-Wolves eşleşmesinin rövanşı 27 Şubat'ta İspanya'da oynanacak.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 00:56
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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