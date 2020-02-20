Getafe - Ajax UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turuyla devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor'un da bulunduğu gruptan ikinci olarak çıkan Getafe ile Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndan 3. olarak gelen Ajax, Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geliyor. Futbol severler ise arama motorlarında Getafe - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun yanıtını arıyor.

RYAN BABEL DE KADRODA

Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a transfer olan Hollandalı yıldız Ryan Babel de maç kadrosunda yer alıyor. Babel'in ilk 11'de oyuna başlaması bekleniyor.

AVRUPA LİGİ GETAFE - AJAX MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda oynanacak olan Getafe - Ajax karşılaşması 20 Şubat Perşembe (Bugün) Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.55'te başlayacak ve BeIN Sports 2'de naklen yayınlanacak olan mücadeledeyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Ruddy Buquet yönecek.

MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Varela, Dest, Tagliafico, Blind, Martinez, Eiting, Van de Beek, Tadic, Ziyech, Promes, Babel.

Getafe: Soria, Nyom, Olivera, Dakonam, Etxeita, Arambarri, Maksimovic, Etebo, Cucurella, Molina, Mata.