Getafe - Ajax UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Getafe - Ajax UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor

- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor

Getafe - Ajax UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor

'nde heyecan kaldırı yerden devam ediyor. Son 32 turunda İspanyol ekibi ile ekibi karşı karşıya geliyor. Peki Getafe - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

'nde heyecan son 32 turuyla devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor'un da bulunduğu gruptan ikinci olarak çıkan ile Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndan 3. olarak gelen , son 32 turunda karşı karşıya geliyor. severler ise arama motorlarında Getafe - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun yanıtını arıyor.

RYAN BABEL DE KADRODA

'dan kiralık olarak Ajax'a transfer olan Hollandalı yıldız de maç kadrosunda yer alıyor. Babel'in ilk 11'de oyuna başlaması bekleniyor.

AVRUPA LİGİ GETAFE - AJAX MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi son 32 turunda oynanacak olan Getafe - Ajax karşılaşması 20 Şubat Perşembe (Bugün) Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.55'te başlayacak ve BeIN Sports 2'de naklen yayınlanacak olan mücadeledeyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan yönecek.

MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Varela, Dest, Tagliafico, Blind, Martinez, Eiting, Van de Beek, Tadic, Ziyech, Promes, Babel.

Getafe: Soria, Nyom, Olivera, Dakonam, Etxeita, Arambarri, Maksimovic, Etebo, Cucurella, Molina, Mata.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 10:40
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