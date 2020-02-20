Getafe - Ajax UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldırı yerden devam ediyor. Son 32 turunda İspanyol ekibi Getafe ile Hollanda ekibi Ajax karşı karşıya geliyor. Peki UEFA Avrupa Ligi Getafe - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turuyla devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor'un da bulunduğu gruptan ikinci olarak çıkan Getafe ile Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndan 3. olarak gelen Ajax, Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geliyor. Futbol severler ise arama motorlarında Getafe - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun yanıtını arıyor.
RYAN BABEL DE KADRODA
Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a transfer olan Hollandalı yıldız Ryan Babel de maç kadrosunda yer alıyor. Babel'in ilk 11'de oyuna başlaması bekleniyor.
AVRUPA LİGİ GETAFE - AJAX MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda oynanacak olan Getafe - Ajax karşılaşması 20 Şubat Perşembe (Bugün) Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.55'te başlayacak ve BeIN Sports 2'de naklen yayınlanacak olan mücadeledeyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Ruddy Buquet yönecek.
MUHTEMEL 11'LER
Ajax: Varela, Dest, Tagliafico, Blind, Martinez, Eiting, Van de Beek, Tadic, Ziyech, Promes, Babel.
Getafe: Soria, Nyom, Olivera, Dakonam, Etxeita, Arambarri, Maksimovic, Etebo, Cucurella, Molina, Mata.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 10:40
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Getafe - Ajax UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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