Eintracht Frankfurt Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları bu akşam start alıyor. Alman ekibi Eintracht Frankfurt sahasında Avusturya temsilcisi Red Bull Salzburg'u konuk edecek.

EINTRACHT FRANKFURT-SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt'un Commerzbank Arena'da Salzburg'u ağırlayacağı maç TSİ 20.55'te başlayacak ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

EKSİK VE CEZALILAR

Ev sahibi takımda cezalı Hinteregger'in dışında sakatlıkları bulunan Russ, Torro ve Fernandes bu maçta oynayamayacak. Konuk ekipte ise Bernede, Kristensen ve Kohn sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Frankfurt (4-2-3-1): Trapp, Toure, Abraham, Hasebe, N'Dicka, Ilsanker, Sow; Chandler, Goncalo Paciencia, Kostic, Dost

Salzburg (4-4-2): Stankovic, Andre Ramalho, Onguene, Wober, Ulmer, Szoboszlai, Camara, Mwepu, Okugawa, Koita, Hwang Hee-Chan