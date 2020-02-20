Eintracht Frankfurt Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda heyecan bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt sahasında Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'u konuk edecek. Kritik mücadele öncesi iki takımda da eksik oyuncular var. Peki, Eintracht Frankfurt-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları bu akşam start alıyor. Alman ekibi Eintracht Frankfurt sahasında Avusturya temsilcisi Red Bull Salzburg'u konuk edecek.
EINTRACHT FRANKFURT-SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Eintracht Frankfurt'un Commerzbank Arena'da Salzburg'u ağırlayacağı maç TSİ 20.55'te başlayacak ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.
EKSİK VE CEZALILAR
Ev sahibi takımda cezalı Hinteregger'in dışında sakatlıkları bulunan Russ, Torro ve Fernandes bu maçta oynayamayacak. Konuk ekipte ise Bernede, Kristensen ve Kohn sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Frankfurt (4-2-3-1): Trapp, Toure, Abraham, Hasebe, N'Dicka, Ilsanker, Sow; Chandler, Goncalo Paciencia, Kostic, Dost
Salzburg (4-4-2): Stankovic, Andre Ramalho, Onguene, Wober, Ulmer, Szoboszlai, Camara, Mwepu, Okugawa, Koita, Hwang Hee-Chan
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 11:00
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Eintracht Frankfurt Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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