Eintracht Frankfurt Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Eintracht Frankfurt-Salzburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

32 Turu'nda heyecan bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Alman temsilcisi sahasında ekibi 'u konuk edecek. Kritik mücadele öncesi iki takımda da eksik oyuncular var. Peki, Eintracht Frankfurt-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...

32 Turu ilk maçları bu akşam start alıyor. Alman ekibi sahasında temsilcisi 'u konuk edecek.

EINTRACHT FRANKFURT-SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt'un Commerzbank Arena'da Salzburg'u ağırlayacağı maç TSİ 20.55'te başlayacak ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

EKSİK VE CEZALILAR

Ev sahibi takımda cezalı Hinteregger'in dışında sakatlıkları bulunan Russ, Torro ve Fernandes bu maçta oynayamayacak. Konuk ekipte ise Bernede, Kristensen ve Kohn sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Frankfurt (4-2-3-1): Trapp, Toure, Abraham, Hasebe, N'Dicka, Ilsanker, Sow; Chandler, Goncalo Paciencia, Kostic, Dost

Salzburg (4-4-2): Stankovic, Andre Ramalho, Onguene, Wober, Ulmer, Szoboszlai, Camara, Mwepu, Okugawa, Koita, Hwang Hee-Chan

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 11:00
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