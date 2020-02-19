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19 Şubat 2020, Çarşamba
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'dan flaş karar! Hayalet transferlere ağır ceza geliyor

UEFA'dan flaş karar! Hayalet transferlere ağır ceza geliyor

, 'i aşmak için 'hayalet' yapıp elde edilmeyen transfer gelirini, elde edilmiş gibi gösteren kulüplere ağır cezalar vermek için harekete geçti. 'e 2 yıl men cezası veren UEFA'nın, 'hayalet' transfer geliri elde eden kulüplere de ağır cezalar vereceği vurgulandı.

'ye Avrupa'dan 2 yıl men cezası veren , konusunda titizliğini devam ettirmek adına harekete geçti.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; özellikle pilot takımlarını kullanarak 'hayalet' yapan kulüpler, incelemenin odağında yer alacak. Normalde elde edilmeyen transfer gelirlerini, elde edilmiş gibi göstermek için oyuncularını pilot takımlarına satmış gibi gösteren kulüplere ceza vermek için harekete geçildi.

İTALYAN KULÜPLERİ UEFA KISKACINDA

İtalya Futbol Federasyonu'na göre İtalyan kulüplerinin transfer gelirlerinin %22'si bu şekilde 'hayalet' transferlerden oluşuyor. Oyuncusunu pilot takıma belli bir ücret göstererek satan kulüpler, 6 ay veya 1 sezon geçtikten sonra bu oyuncusunu sembolik bir rakam üzerinden geri alarak operasyonu tamamlıyor.

Manchester City'e 2 yıl men cezası veren UEFA'nın, 'hayalet' transfer geliri elde eden kulüplere de ağır cezalar vereceği vurgulandı.

  1. 19.02.2020
  2. Güncelleme: 19.02.2020 23:14
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