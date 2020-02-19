Avrupa'dan 2 yıl men edilen Manchester City'den açıklama: Mesele sanki siyasi
UEFA, Manchester City'nin FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıklamıştı. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FFP'ye uymayan Manchester ekibinin 2020-2021 ve 2021- 2022 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacağı kaydedilmişti. Manchester City İcra Direktörü Ferran Soriano da konuyla ilgili açıklama yaptı. Sariano, "Mesele sanki siyasi" ifadelerini kullandı.
UEFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini ve kulübün 30 milyon Euro'luk para cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.
Bu gelişmelerin ardından Manchester City İcra Direktörü Ferran Soriano, kulübün Avrupa kupalarından 2 yıl men edilmesi ve 30 milyon euro para cezası hakkında konuştu. Yaşanan süreci anlatan Soriano, bunun siyasi bir mesele olduğunu söyledi.
"MESEL SANKİ SİYASİ"
Soriano yaptığı açıklamada, "Biz bu süreçte UEFA ile işbirliği yaptık. Belgelerin büyük bööümünü verdik. Birçok delil ve kanıt sunduk. FFP Soruşturma Komitesi ise gerçekte olan kanıtlardan ziyade, konu dışı bilgiler olan çalıntı yazışmalara daha fazla güveniyordu. Hissettiklerimiz normal. Deneyimlerimize ve algılarımıza dayanarak söylüyorum, mesele sanki siyasi bir durum." dedi.
İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Manchester City İcra Direktörü Soriano, "Kulübün sahibi düzgün beyan edilmemiş şekilde para koymadı. Hesaplarımız defalarca incelendi. Sürdürülebilir bir futbol kulübüyüz, kârlıyız, borcumuz yok, hesaplarımız denetçiler, düzenleyiciler, yatırımcılar tarafından defalarca incelendi ve bunların hepsi çok açık." ifadelerini kullandı.
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