Kopenhag UEFA'dan erteleme istedi - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Kopenhag 'dan erteleme istedi

Kopenhag UEFA'dan erteleme istedi

’da önceki gün alınan bir kararla, tüm spor müsabakaları korona virüs nedeniyle ay sonuna dek askıya alınmıştı. Temsilcimiz ’in ’ndeki rakibi Kopenhag, bunun üzerine UEFA’ya başvurduğunu açıkladı.

'da önceki gün alınan bir kararla, tüm spor müsabakaları korona virüs nedeniyle ay sonuna dek askıya alınmıştı. Temsilcimiz 'in 'ndeki rakibi Kopenhag, bunun üzerine UEFA'ya başvurduğunu belirtip, "UEFA ve Başakşehir'e Danimarka'daki koronavirüs durumunu anlattık ve hükümetin aldığı kısıtlama kararlarını bildirdik. Rövanşın ertelenmesini umuyoruz. Kararı UEFA verecek" duyurusunu yaptı.
  1. 13.3.2020
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