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11 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş gerçeği ortaya çıktı! Bir sonraki satıştan...

gerçeği ortaya çıktı

Mert Hakan Yandaş gerçeği ortaya çıktı

sezonuna hızlı bir başlangıç yapan , ile sözleşmesi biten 'ı kadrosuna katmış ve yıldız futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sivasspor Başkanı , yıldız futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 5 pay alacaklarını duyurdu.

, formasıyla gösterdiği performans sonrası etmişti.

Sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sonra eren yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Sivasspor Başkanı , bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye giden Mert Hakan Yandaş'ın bir sonraki satışından yüzde 5 pay alacaklarını söyledi.

Kanal 58'e konuşan başkan, "Mert Hakan'ın 2. satışından yüzde 5'lik bir payımız var. Fenerbahçe'nin helalleşme ücreti, zorunluluk da yoktu. Mert Hakan'a söz vermiştik. Bizimle sözleşmeyi uzat, istediğin bir kulüp olursa seni bedelsiz göndeririz demiştik. Buna sadık kaldık ikimiz de, Fenerbahçe de yüzde 5 opsiyon verdi. Mesela, sembolik de olsa böyle bir şeyin olması." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

  1. 11.08.2020
  2. Güncelleme: 11.08.2020 23:20
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