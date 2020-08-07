Semih Özsoy'dan Obradovic açıklaması! "Bir gün mutlaka..."

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yaptığı antrenmanla başlarken, başkanvekili Semih Özsoy da Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Özsoy'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"KOKOSKOV'LA GÜZEL BİR SERÜVEN BAŞLIYOR"

"Yeni sezonu açıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza, bela vermesin. İnşallah iyi bir sezon bizi bekliyor. Geçmiş sezonlardan farklı olarak açılış konuşmasını Maurizio'ya yaptırdık. Bir de böyle deneyelim dedik. İnşallah iyi olacak. Umutlar var. Beklentiler var ama az önce birebirde oyunculara söylediğim gibi kişisel umutlar, performanslar, beklentiler olabilir ama Fenerbahçemizde hedef aynıdır, umut aynıdır. Bu, başarı ve şampiyonluktur. Dolayısıyla inşallah iyi bir sezon olacak. Bu vesileyle bu sezona başlarken geçmiş sezonlarda emeği geçen, büyük katkısı olan başta Zeljko Obradovic olmak üzere bütün oyuncularımıza, teknik kadroya, bizden ayrılanlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Basketbolda yeni bir sayfa, yeni bir çığır açmışlardı, başlangıç yapmışlardı. Bunun üzerine katarak inşallah Igor'la birlikte, yeni ekibiyle birlikte güzel bir serüven başlıyor olacak".

"OBRADOVIC İLE BİR GÜN MUTLAKA YOLUMUZ KESİŞECEK"

"Bizim dışımızda gelişen, söylenenlere bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. İyi niyetli bir şekilde karşılıklı anlaşarak Zeljko'nun kendi talebi ve isteğiyle ailevi sebeplerden ve yorgunluğundan dolayı bırakma talebini bütün ikna çabalarımıza rağmen değiştiremedik. Ama bizimle birlikte. Şu anda da hala Türkiye'de. Hep beraberiz. Yine konuşuyoruz, görüşüyoruz fakat dinlenme teklifine saygı duymaktan başka bir şey yoktu. Sezon içerisinde birkaç kez konuşmuştuk. İki tarafa da hayırlı olsun. İnşallah bizim başarılarımızla dışarıdan o gurur duyacak, onun başarılarıyla biz gurur duyacağız. Bir gün mutlaka yolumuz kesişecektir. Zeljko bizim Zeljko" dedi.

"NBA'DE SES GETİRDİK"

"Takım 2 kişi haricinde burada. Igor da öğleden sonra geldi. Cumartesi günü ilk idmanına çıkacak dolayısıyla bir idman kaçırmış oluyor. Takım pazartesi günü de Topuk Yaylası'na kampa gidecek. Bugün iki eksiğimiz Ulanovas ve Lorenzo Brown. İkisi de yarın katılacak. Dolayısıyla en iyi ideal başlangıca yakın bir başlangıç yaptık. Süreç içerisinde de transferlerde hakikaten iyi emek sarf edildi, iyi bir takım çalışması çıkartıldı. Yeni hocamız inanın saat farkından dolayı uyumadı diyebiliriz. Hem Sacramento'nun asistan koçluğunu yönetti hem de transferlerle ilgili, Maurizio, ben, diğer arkadaşlar teknik olarak değerlendirdikten sonra karar aşamasına getirdik. Sürecin tamamından Ali Başkanın haberi vardı. Beraber yürüttük. Burada en önemli şey Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle yaptığımız Sayın Igor'un buraya dahil olması. Sizlerin de takdir edeceği gibi Fenerbahçe NBA'de ses getirdi, NBA'in yüzünü transfer etti. Bu seviyelerde hocanın az olduğu EuroLeague'de, Avrupa'da böyle bir hocayı getirmek bizim için iyiydi"