Harcama limiti sonrası Fenerbahçe'den transfer kararı!

Fenerbahçe için belirlenen harcama limiti, geride kalan iki transfer dönemi için belirlenen limitin gerisinde kaldı. 2 Eylül 2019'da takım harcama limiti 206 milyon lira olan sarı lacivertlilerin yeni dönemde yüzde 15'lik sapma oranıyla toplam limiti 178 milyon lira oldu. Fenerbahçe, ocak ayında da harcama limiti konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşmazlık yaşamış ve sadece bir transfer yapabilmişti.

Bu hafta başta teknik direktör olmak üzere anlaştığı oyuncuları açıklamayı düşünen Fenerbahçe, ortaya çıkan rakam sonrasında planlarını şimdilik askıya aldı.

Takım limitini yükseltmek için yakın vadede bankalar birliği ile anlaşma yapması gereken Fenerbahçe yönetimi, konuyla ilgili kararını henüz vermedi.

Sarı lacivertliler, bir süredir oyuncu satışı konusunda bazı kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe, harcama limitinin beklenen seviyede olmaması nedeniyle temaslarını hızlandırıp oyuncu satışıyla rakamı yukarı çekmeyi hedefleyebilir.

Sarı lacivertliler, oyuncu satışı yapsa dahi bonservis bedelinin sadece üçte 1'ini harcama limitine ekleyebilecek.