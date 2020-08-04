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04 Ağustos 2020, Salı
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Harcama limiti sonrası 'den kararı!

Harcama limiti sonrası Fenerbahçe'den transfer kararı!

tarafından belirlenen kulüpler için harcama limitleri 'nin beklediğinin altında kaldı. Sarı-lacivertliler açıklanan limite büyük tepki gösterirken, takımın planı da değişti. Birçok isimle anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi planlarını şimdilik askıya aldı.

için belirlenen harcama limiti, geride kalan iki dönemi için belirlenen limitin gerisinde kaldı. 2 Eylül 2019'da takım harcama limiti 206 milyon lira olan sarı lacivertlilerin yeni dönemde yüzde 15'lik sapma oranıyla toplam limiti 178 milyon lira oldu. Fenerbahçe, ocak ayında da harcama limiti konusunda ile anlaşmazlık yaşamış ve sadece bir transfer yapabilmişti.

Bu hafta başta teknik direktör olmak üzere anlaştığı oyuncuları açıklamayı düşünen Fenerbahçe, ortaya çıkan rakam sonrasında planlarını şimdilik askıya aldı.

Takım limitini yükseltmek için yakın vadede bankalar birliği ile anlaşma yapması gereken Fenerbahçe yönetimi, konuyla ilgili kararını henüz vermedi.

, bir süredir oyuncu satışı konusunda bazı kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe, harcama limitinin beklenen seviyede olmaması nedeniyle temaslarını hızlandırıp oyuncu satışıyla rakamı yukarı çekmeyi hedefleyebilir.

Sarı lacivertliler, oyuncu satışı yapsa dahi bonservis bedelinin sadece üçte 1'ini harcama limitine ekleyebilecek.

  1. 04.08.2020
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