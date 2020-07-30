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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık! Resmi açıklama geldi

Son dakika: 'den ayrıldı

Son dakika: Erten Ersu Fenerbahçe'den ayrıldı

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin altyapısından çıkan 26 yaşındaki eldiven , takımından ayrıldığını açıkladı.

'de ayrılık haberi... Sarı lacivertlilerin altyapısından yetişen , takımından ayrıldığını duyurdu.

Erten Ersu'nun ayrılık açıklaması şu şekilde oldu;

"2002 yılında henüz 8 yaşında adım attığım Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, bugün 26 yaşında tecrübeli ve büyük hedefleri olan bir kaleci olarak ayrılmış bulunuyorum. 16 yıllık bu sürede çalıştığım başkanlarıma, yöneticilerime, teknik direktörlerime, kaleci antrenörlerime, tüm kulüp çalışanlarına ve tüm takım arkadaşlarıma bana kattıkları her şey için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki profesyonel ve kişisel hayatımda eşsiz Dereağzı ve Samandıra kültürlerinin bana kazandırdıkları ışığında yoluma devam edeceğim. Kulübümle sona eren sözleşmem sonrasında tek hedefim forma şansı bulup, yeşil zemin üzerinde mümkün olduğunca yer alıp, Fenerbahçe altyapısından çıkıp ülke futboluna damga vuran tüm kaleci ağabeylerim gibi adımdan söz ettirmek olacaktır. Son olarak, 16 yıl boyunca her anı unutulmaz ve benzersiz geçen bu süreçte bana verdikleri destek için büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkürü bir borç biliyorum."

  1. 30.07.2020
  2. Güncelleme: 30.07.2020 14:07
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