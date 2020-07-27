Fenerbahçe Beko Jarell Eddie ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı!

Takımın başına Sırp Koç Igor Kokoskov'u getirdikten sonra transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Edgaras Ulanovas, Lorenzo Brown, Johnathan Hamilton, Danilo Barthel ve Dyshawn Pierre'in ardından bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli takım 1991 doğumlu şutör Jarell Eddie ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.



EDDIE'DEN İLK AÇIKLAMLAR GELDİ!

Taraftarları överek söze başlayan Jarell Eddie, Ben ve ailem böyle prestijli ve harika taraftarlara sahip bir kulübe katıldığımız ve İstanbul gibi harika bir şehirde yaşayacağımız için çok mutluyuz. Bence çok iyi bir kadromuz var. Bu sene çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. EuroLeague'de ve Türkiye Ligi'nde oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bu seviyede neler yapabileceğimi tüm dünyaya göstermek için sabırsızlanıyorum.'' dedi.









Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son olarak İspanya'nın UCAM Murcia takımında forma giyen şutör Jarell Eddie (2.01, 1991) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

30 Ekim 1991 tarihinde Tampa, Florida'da dünyay

a gelen Jarell Eddie, kolej kariyerinde Virginia Tech forması giydi. 2010-14 yılları arasında Virginia Tech ile NCAA'de boy gösteren Eddie, 2014 yazında ilk olarak Washington Wizards ile Yaz Ligi'nde süre aldı, ardından da sözleşme imzaladığı Atlanta Hawks ile profesyonel kariyerine adım attı. Aynı sezon içerisinde birkaç kez takım değiştiren Eddie, Gelişim Ligi ekiplerinden Austin Spurs ile 50 karşılaşmaya çıktı ve maç başına 13.0 sayı (%41.5 iki sayı, %43.3 üç sayı, %86.7 serbest atış), 3.6 ribaund, 1.0 asist ortalamaları tutturdu.

2015 yazında Indiana Pacers ve San Antonia Spurs ile Yaz Ligi'nde boy gösteren Eddie, sezon içerisinde ise ilk olarak Austin Spurs ile Gelişim Ligi'nde, ardından da sözleşme imzaladığı Washington Wizards ile NBA'de forma giydi. Eddie, Washington formasıyla NBA'de 25 maça çıktı. Eddie, 2015'te Gelişim Ligi üç sayı yarışmasının da şampiyonu oldu.

2016-17 sezonunda Gelişim Ligi ekiplerinden Austin Spurs ve Windy City Bulls formaları giyen Eddie, NBA takımlarından Phoenix Suns ile yaptığı anlaşmanın ardından, bu ekiple 5 NBA maçı tecrübesi yaşadı. Eddie bu sezonda, özellikle Windy City Bulls ile Gelişim Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti. Başarılı şutör, bu takımla maç başına 17.8 sayı (%50.9 iki sayı, %49.3 üç sayı, %84.6 serbest atış), 4.5 ribaund, 2.0 asist ortalamaları yakaladı.

2017-18 sezonunda iki NBA takımıyla (Chicago Bulls ve Boston Celtics) sözleşme imzalayan Eddie, sezonun önemli bölümünü Gelişim Ligi ekiplerinden Windy City Bulls'da geçirdi. Bu takımla 28 maça çıkan Eddie, 17.5 sayı (%44.9 iki sayı, %44.0 üç sayı, %91.9 serbest atış), 5.5 ribaund, 1.9 asist ortalamaları yakaladı.

Jarell Eddie, 2018 yazında aldığı kararla Avrupa kariyerine başladı. Fransa basketbolunun en önemli temsilcilerinden Strasbourg ile sözleşme imzalayan Eddie, Fransa Ligi ve Fiba Şampiyonlar Ligi tecrübeleri yaşadı. Eddie, 28 maçta boy gösterdiği Fransa Ligi'nde 11.2 sayı (%46.1 iki sayı, %46.4 üç sayı, %88.2 serbest atış), 4.5 ribaund, 1.2 asist ortalamaları yakalarken, 9 karşılaşmaya çıktığı Fiba Şampiyonlar Ligi'nde ise 10.3 sayı (%39.1 iki sayı, %38.0 üç sayı, %85.7 serbest atış), 4.9 ribaund, 0.9 asist istatistikleri tutturdu. Eddie Strasbourg ile 2019'da Fransa Kupası şampiyonluğu yaşarken, finalin en değerli oyuncusu da seçildi. Eddie, Strasbourg'un Bourg'u 98-97 yendiği final müsabakasında 26 sayı ve 6 ribaund üretmişti.

Birleşik Amerikalı şutör, Fransa'daki tecrübesinin ardından, 2019-20 sezonu için İspanya'nın UCAM Murcia ekibine transfer oldu. Murcia'da 22 İspanya Ligi karşılaşmasında forma giyen Eddie, maç başına 14.4 sayı (%47.3 iki sayı, %44.0 üç sayı, %89.2 serbest atış), 3.1 ribaund, 0.4 asist istatistikleri yakaladı.

Hem şutör guard hem de forvet pozisyonunda forma giyebilen Eddie, yüksek dış şut yüzdesiyle birlikte önemli bir hücum silahı. Jarell Eddie, uzun boyu ve güçlü fiziğinin avantajıyla ribauntlara da katkı sağlıyor.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Jarell Eddie'ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.