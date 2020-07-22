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İşte Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!
Süper Lig'de bitime çok az bir süre kala ekipler gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Yurtdışı transfer girişimlerinin yanı sıra kulüpleri yurtiçinde de oldukça hareketli günler beklerken, ligin yıldızlaşmış birçok isminin kulüpleriyle olan sözleşmesi sona eriyor. Peki bu isimler hangileri? İşte Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla beraber sözleşmesi biten isimler... (Oyuncular piyasa değerlerine göre sıralanmıştır)
22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:04
Güncelleme: 22.07.2020 13:43