İşte Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri İşte Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!

İşte Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!

Süper Lig'de bitime çok az bir süre kala ekipler gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Yurtdışı transfer girişimlerinin yanı sıra kulüpleri yurtiçinde de oldukça hareketli günler beklerken, ligin yıldızlaşmış birçok isminin kulüpleriyle olan sözleşmesi sona eriyor. Peki bu isimler hangileri? İşte Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla beraber sözleşmesi biten isimler... (Oyuncular piyasa değerlerine göre sıralanmıştır)

22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:04 Güncelleme: 22.07.2020 13:43
İşte Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!

Boğaçhan Kazmaz

Mevki: Kaleci

Yaş: 19

Kulüp: Ç. Rizespor

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

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İşte Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!

Doğukan Özkan

Mevki: Kaleci

Yaş: 26

Kulüp: Beşiktaş

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

İşte Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!

Erten Ersu

Mevki: Kaleci

Yaş: 26

Kulüp: Fenerbahçe

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

İşte Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!

Mücahit Atalay

Mevki: Kaleci

Yaş: 28

Kulüp: Konyaspor

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

İşte Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!

Mahmut Akan

Mevki: Sol bek

Yaş: 26

Kulüp: Ankaragücü

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

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