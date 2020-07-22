İngilizler duyurdu: Mesut Özil bombasını Medipol Başakşehir patlatıyor! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri İngilizler duyurdu: Mesut Özil bombasını Medipol Başakşehir patlatıyor!

İngilizler duyurdu: Mesut Özil bombasını Medipol Başakşehir patlatıyor!

Fenerbahçe taraftarının ve başkan Ali Koç'un ısrarla takımda görmek istediği yıldız futbolcu Mesut Özil, sarı-lacivertli ekibin teklifini düşük bulduğu gerekçesiyle reddetmişti. Ancak İngiliz basını, transferdeki Amine Gülşe gerçeğini ve Medipol Başakşehir bombasını resmen açıkladı. İşte yaşanan gelişmeler... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:58 Güncelleme: 22.07.2020 11:07
İngilizler duyurdu: Mesut Özil bombasını Medipol Başakşehir patlatıyor!

Fenerbahçe'de yaklaşık 2 sezondur transfer gündemini en çok meşgul eden isimlerden biri olan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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İngilizler duyurdu: Mesut Özil bombasını Medipol Başakşehir patlatıyor!

Sarı-lacivertli taraftarlar ve başkan Ali Koç Özil'i ısrarla takımda görmek isterken, mali sorunlar nedeniyle bu transfer bir türlü gerçekleşmedi.

İngilizler duyurdu: Mesut Özil bombasını Medipol Başakşehir patlatıyor!

TEKLİF REDDEDİLDİ

Son olarak Alman Bild Gazetesi, sarı-lacivertlilerin Mesut Özil ile temasa geçtiğini ancak tecrübeli oyuncunun yapılan teklifi reddettiğini açıkladı.

İngilizler duyurdu: Mesut Özil bombasını Medipol Başakşehir patlatıyor!

Arsenal'dan senelik 12 milyon euro garanti ücret alan ve 1 yıllık daha kontratı olan 31 yaşındaki oyuncunun, yüksek maaşını bırakıp gitmeyi istemediği dile getirildi.

İngilizler duyurdu: Mesut Özil bombasını Medipol Başakşehir patlatıyor!

EŞİ DÖNMEK İSTİYOR

Ancak Özil'in geçtiğimiz yaz dünya evine girdiği oyuncu ve 2014 Miss Turkey 1.si eşi Amine Gülşe, İstanbul'a dönmek istiyor.

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