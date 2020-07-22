İngilizler duyurdu: Mesut Özil bombasını Medipol Başakşehir patlatıyor!

Fenerbahçe taraftarının ve başkan Ali Koç'un ısrarla takımda görmek istediği yıldız futbolcu Mesut Özil, sarı-lacivertli ekibin teklifini düşük bulduğu gerekçesiyle reddetmişti. Ancak İngiliz basını, transferdeki Amine Gülşe gerçeğini ve Medipol Başakşehir bombasını resmen açıkladı. İşte yaşanan gelişmeler... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:58
Güncelleme: 22.07.2020 11:07
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Fenerbahçe'de yaklaşık 2 sezondur transfer gündemini en çok meşgul eden isimlerden biri olan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Sarı-lacivertli taraftarlar ve başkan Ali Koç Özil'i ısrarla takımda görmek isterken, mali sorunlar nedeniyle bu transfer bir türlü gerçekleşmedi.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Son olarak Alman Bild Gazetesi, sarı-lacivertlilerin Mesut Özil ile temasa geçtiğini ancak tecrübeli oyuncunun yapılan teklifi reddettiğini açıkladı.
Arsenal'dan senelik 12 milyon euro garanti ücret alan ve 1 yıllık daha kontratı olan 31 yaşındaki oyuncunun, yüksek maaşını bırakıp gitmeyi istemediği dile getirildi.
EŞİ DÖNMEK İSTİYOR
Ancak Özil'in geçtiğimiz yaz dünya evine girdiği oyuncu ve 2014 Miss Turkey 1.si eşi Amine Gülşe, İstanbul'a dönmek istiyor.