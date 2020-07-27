Martin Skrtel'den Fenerbahçe itirafı!
Medipol Başakşehir'le şampiyonluğa uzanan kadronun önemli isimlerinden olan Martin Skrtel'den Fenerbahçe itirafı geldi. Slovak yıldız, sarı-lacivertli yönetimle ayrılmadan önce 2-3 ay görüştüğünü ve sözleşme uzatmamanın kendisini üzdüğünü ifade etti.
Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşan Martin Skrtel, beIN Sports'ta geçen sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasının nedeni ile ilgili konuştu.
Slovak oyuncu, "Fenerbahçe sözleşmemi uzatmadığında üzüldüm. 3 yıl orada forma giymiştim, İstanbul'a alışmıştım, ailem alışmıştı. 2-3 ay Fenerbahçe ile görüştüm. Bir takım kontratlar üzerinde görüştük, onların ve benim farklı fikirlerim vardı, anlaşmaya varamadık. Bir nedenden, kontratımı uzatmama kararı aldılar. Sadece ben değil, birkaç başka oyuncunun da sözleşmesini uzatmadılar." dedi.
Fenerbahçe'den ayrılmasının şampiyonluk yaşamasını da sağladığını kaydeden tecrübeli isim, "Hayattaki her şeyin bir sebebi vardır, bu karar önce İtalya'ya gitmemin kapısını açtı, sonra da Başakşehir'e galip şampiyonluk yaşamamın kapısını açtı." ifadelerini kullandı.
- 27.07.2020
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