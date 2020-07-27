Martin Skrtel'den Fenerbahçe itirafı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Martin Skrtel'den Fenerbahçe itirafı!

'den itirafı!

Martin Skrtel'den Fenerbahçe itirafı!

Medipol 'le şampiyonluğa uzanan kadronun önemli isimlerinden olan 'den itirafı geldi. Slovak yıldız, sarı-lacivertli yönetimle ayrılmadan önce 2-3 ay görüştüğünü ve sözleşme uzatmamanın kendisini üzdüğünü ifade etti.

ile şampiyonluğa ulaşan , beIN Sports'ta geçen sezon sonunda 'den ayrılmasının nedeni ile ilgili konuştu.

Slovak oyuncu, "Fenerbahçe sözleşmemi uzatmadığında üzüldüm. 3 yıl orada forma giymiştim, 'a alışmıştım, ailem alışmıştı. 2-3 ay Fenerbahçe ile görüştüm. Bir takım kontratlar üzerinde görüştük, onların ve benim farklı fikirlerim vardı, anlaşmaya varamadık. Bir nedenden, kontratımı uzatmama kararı aldılar. Sadece ben değil, birkaç başka oyuncunun da sözleşmesini uzatmadılar." dedi.

Fenerbahçe'den ayrılmasının şampiyonluk yaşamasını da sağladığını kaydeden tecrübeli isim, "Hayattaki her şeyin bir sebebi vardır, bu karar önce 'ya gitmemin kapısını açtı, sonra da Başakşehir'e galip şampiyonluk yaşamamın kapısını açtı." ifadelerini kullandı.

  1. 27.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Martin Skrtel'den Fenerbahçe itirafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA