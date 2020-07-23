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Fenerbahçe'de şok eden gerçek! Meğer Merih Demiral ve Medipol Başakşehir...
Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral'ın sarı-lacivertli ekiple anlaşamayarak Portekiz ekibi Alcanenense'nin yolunu tutması olay olmuştu. A Milli Takım ile Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Saffet Akbaş, Demiral'ın süper Lig deviyle profesyonel sözleşme imzalamamasının sebebini ve altında yatan Medipol Başakşehir gerçeğini açıkladı. İşte detaylar...
23 Temmuz 2020 Perşembe 11:11
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Juventus ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Merih Demiral'ın Fenerbahçe'yle profesyonel sözleşme imzalamamasının yankıları yıllar geçse de sürmeye devam ediyor.
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O dönemin altyapı sorumlusu ve Fenerbahçeli eski futbolcu Saffet Akbaş, Milliyet'e verdiği röportajda Demiral'ın ayrılık süreciyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
İŞTE AKBAŞ'IN O RÖPORTAJI...
Merih Demiral için daha öncede söyledim. İnsanlar daha net kavrasın. Altyapı sorumlusu Müjdat Yetkiner atandı, Şenol Çorlu'nun yerine. Biz de A takım scoutları olarak, Dereağzı'na taşındık. Kulüpteydik biz.
Müjdat Hoca zaman zaman bizim odamıza gelip, altyapıyla ilgili sıkıntıları anlatıyordu, konuşuyorduk. Merih'i aradıklarını Merih'in telefonlara cevap vermediğini, annesinin ve babasının bilmediğini falan söyledi. Kendisine de dedik ki "bu inandırıcı değil" demek ki bu çocuk bir şeyden kaçıyor.
Profesyonel yapacaklar Merih Demiral'ı, yönetim de bekliyor. Merih yok ortalıkta. Merih bir hafta hiç haber alınamadı. Sonra bir haber geldi, Başakşehir'le antrenmanlara çıkıyor. Başakşehir antrenmanına çıkmış ve oradan telefon geliyor bize.