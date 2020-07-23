Fenerbahçe'de şok eden gerçek! Meğer Merih Demiral ve Medipol Başakşehir...

Müjdat Hoca zaman zaman bizim odamıza gelip, altyapıyla ilgili sıkıntıları anlatıyordu, konuşuyorduk. Merih'i aradıklarını Merih'in telefonlara cevap vermediğini, annesinin ve babasının bilmediğini falan söyledi. Kendisine de dedik ki "bu inandırıcı değil" demek ki bu çocuk bir şeyden kaçıyor.