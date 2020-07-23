Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Samatta için Galatasaray da devrede! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
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'nin kiralamak istediği Samatta için da devrede!

Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Samatta için Galatasaray da devrede!

forması giyen ve isteneni veremeyen Tanzanyalı golcü için 'nin ardından 'ın da devreye girdiği iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiliz ekibi forması giyen Tanzanyalı golcü 'nın adı bir süre önce ile anılıyordu. 27 yaşındaki forvet için İngiliz basınında yer alan haberlere göre da devreye girdi.

Aston Villa'ya bu sezon devre arası döneminde Genk'ten 10 milyon Euro karşılığında transfer olan Samatta, 'de çıktığı 13 maçta 1 gol atarak hayal kırıklığına neden oldu. İngiliz basını, oyuncunun takımdan kiralık gönderilebileceğini yazdı.

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

Kariyerine ülkesinin African Lyon takımında başlayan Mbwana Samatta, 2016'nın ocak ayında temsilcisi Genk'e transfer olurken, adını da burada duyurdu. Bu sezon devre arası transfer döneminde Aston Villa'nın yolunu tutan Tanzanyalı golcünün sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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  1. 23.07.2020
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