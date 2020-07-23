Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Samatta için Galatasaray da devrede!

İngiliz ekibi Aston Villa forması giyen Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'nın adı bir süre önce Fenerbahçe ile anılıyordu. 27 yaşındaki forvet için İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray da devreye girdi.

Aston Villa'ya bu sezon devre arası transfer döneminde Genk'ten 10 milyon Euro karşılığında transfer olan Samatta, Premier Lig'de çıktığı 13 maçta 1 gol atarak hayal kırıklığına neden oldu. İngiliz basını, oyuncunun takımdan kiralık gönderilebileceğini yazdı.

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

Kariyerine ülkesinin African Lyon takımında başlayan Mbwana Samatta, 2016'nın ocak ayında Belçika temsilcisi Genk'e transfer olurken, adını da burada duyurdu. Bu sezon devre arası transfer döneminde Aston Villa'nın yolunu tutan Tanzanyalı golcünün sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



