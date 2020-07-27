Eski Fenerbahçeli Roman Neustaedter, Dinamo Moskova'dan ayrıldı
Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Roman Neustadter, kulübü Dinamo Moskova'dan ayrıldığını açıkladı. 32 yaşındaki stoper, sezon başında transfer olduğu Rus ekibinde yalnızca 1 sezon forma giyebildi.
Rusya Premier Lig ekiplerinden Dinamo Moskova, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Roman Neustaedter'in takımdan ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon 21 maçta forma giyen Alman asıllı Rus futbolcunun, sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrıldığı duyuruldu.
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05'te profesyonel kariyerine başlayan Neustaedter, Borussia Mönchengladbach ve Schalke 04 formalarını giymişti. 2016'da Fenerbahçe'ye transfer olan defans oyuncusu, sarı-lacivertli ekipte 3 sezon forma giydikten sonra Dinamo Moskova'ya katılmıştı.
- 27.07.2020
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