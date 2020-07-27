Eski Fenerbahçeli Roman Neustaedter, Dinamo Moskova'dan ayrıldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Eski Fenerbahçeli Neustadter Rusya'da da tutunamadı!

Eski Fenerbahçeli Roman Neustaedter, 'dan ayrıldı

Eski Fenerbahçeli Roman Neustaedter, Dinamo Moskova'dan ayrıldı

'de bir dönem forması giyen Roman Neustadter, kulübü 'dan ayrıldığını açıkladı. 32 yaşındaki stoper, sezon başında olduğu Rus ekibinde yalnızca 1 sezon forma giyebildi.

ekiplerinden , bir dönem 'de de forma giyen Roman Neustaedter'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon 21 maçta forma giyen Alman asıllı Rus futbolcunun, sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrıldığı duyuruldu.

1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05'te profesyonel kariyerine başlayan Neustaedter, ve 04 formalarını giymişti. 2016'da Fenerbahçe'ye olan defans oyuncusu, sarı-lacivertli ekipte 3 sezon forma giydikten sonra Dinamo Moskova'ya katılmıştı.

  1. 27.07.2020
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