Fenerbahçe taraftarından flaş tepki! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...
Bir grup Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertli takıma geri dönecekleri konuşulan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün forma numaralarını yazdıkları bir pankartı, "İstemiyoruz" notuyla Ülker Stadyumu'nun çevresine astı.
Beşiktaş ile sözleşmeleri sona eren ve yeni kontrata imza atmayan Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün ismi Fenerbahçe'yle anılırken, taraftarlardan flaş bir hareket geldi.
Bir grup sarı-lacivertli taraftar, Gönül ve Erkin'in forma numaralarının yazdığı pankartı "İstemiyoruz" notuyla Ülker Stadyumu'nun yakınlarına astı.
İŞTE O PANKART
- 27.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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