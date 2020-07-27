Fenerbahçe taraftarından flaş tepki! Gökhan Gönül ve Caner Erkin... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe taraftarından flaş tepki! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Bir grup taraftarı, sarı-lacivertli takıma geri dönecekleri konuşulan ve 'ün forma numaralarını yazdıkları bir pankartı, "İstemiyoruz" notuyla 'nun çevresine astı.

ile sözleşmeleri sona eren ve yeni kontrata imza atmayan ile 'ün ismi 'yle anılırken, taraftarlardan flaş bir hareket geldi.

Bir grup sarı-lacivertli , Gönül ve Erkin'in forma numaralarının yazdığı pankartı "İstemiyoruz" notuyla 'nun yakınlarına astı.

İŞTE O PANKART

  1. 27.07.2020
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