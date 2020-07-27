Alberth Elis'den Fenerbahçe ve transfer açıklaması! "Büyük takım..."
Uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu belirtilen Alberth Elis, basına açıklamalarda bulundu. Honduraslı kanat oyuncusu, sarı lacivertlilerin kendisine olan ilgisine dair konuşurken, hayalindeki takımı da açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu bilinen Albert Elis'ten önemli açıklamalar geldi. Honduraslı futbolcu, La Prensa'ya yaptığı açıklamalarda geleceğine ilişkin konuşurken, kariyerinde oynamak istediği takımı da duyurdu.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre gelecek aralık ayında kulübü Houston ile sözleşmesi sona erecek Elis'e yeni kontrat önerildi ancak oyuncu bu teklifi kabul etmedi.
Elis, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Kulübüm burada birkaç yıl daha devam etmemi ve sözleşme yenilememi teklif etti. Tanrı bana yardım etti ve bu teklifi aldım. O, benim çabamı görüyor, bu sebeple minnettarım." dedi.
FENERBAHÇE, CELTIC, ANDERLECHT...
Elis, konuşmasının devamında kendisine transfer teklifi yapan dev kulüplere dair da konuşurken, "Onlar kendi liglerinde çok büyük takımlar ve büyük bir geçmişe sahipler. Bende bu büyüklükte kulüplerin beni görebilmesi ve arayabilmesi için çalışıyorum." yorumunu yaptı.
CHELSEA'Yİ HAYAL EDİYOR
Öte yandan Elis, hayalinin Chelsea'de forma giymek olduğunu ifade ederken, "Hayalim Chelsea. Çocukluğumdan beri Chelsea'yi takip ediyorum. Keşke oraya gidebilsem." dedi.
- 27.07.2020
- Alberth Elis'den Fenerbahçe ve transfer açıklaması! "Büyük takım..."
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alberth Elis'den Fenerbahçe ve transfer açıklaması! "Büyük takım..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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