Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık sonrası 11 imza
.Şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek isteyen Fenerbahçe'de dev operasyon başlıyor. Takımın başına Erol Bulut'u getirmeye hazırlanan sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcuyla yollar ayrılırken, 1 isimle sözleşme sözleşme yenilenecek. Yaklaşık 10 yeni ismin ise kadroya katılması bekleniyor.
Süper Lig'i 7. sırada tamamlayıp taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları için bu hafta düğmeye basılıyor.
İlk olarak teknik direktör açıklanacak. Türkiye Kupası finalinden sonra görüşme yapılacak Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut, son dakika sürprizi yaşanmazsa duyurulacak.
Sabah'ın haberine göre; Gidecek oyuncular konusunda da hareketli bir dönem yaşanacak. Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Ekici sözleşmelerinin bitmiş olması dolayısıyla takımdan ayrılacak. Tolga Ciğerci'nin 1 yıllık opsiyonu ise kullanılacak. Kiralık Simon Falette takımdan ayrıldı. Gustavo dışındaki yabancılara ayrılık izni var. Talipleri bulunan Vedat Muriqi, bonservisiyle satılacak. Sarı-lacivertlilerin, kadrosuna 10 yeni futbolcu katması bekleniyor.
- 27.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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