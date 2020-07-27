Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık sonrası 11 imza

Süper Lig'i 7. sırada tamamlayıp taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları için bu hafta düğmeye basılıyor.

İlk olarak teknik direktör açıklanacak. Türkiye Kupası finalinden sonra görüşme yapılacak Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut, son dakika sürprizi yaşanmazsa duyurulacak.

Sabah'ın haberine göre; Gidecek oyuncular konusunda da hareketli bir dönem yaşanacak. Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Ekici sözleşmelerinin bitmiş olması dolayısıyla takımdan ayrılacak. Tolga Ciğerci'nin 1 yıllık opsiyonu ise kullanılacak. Kiralık Simon Falette takımdan ayrıldı. Gustavo dışındaki yabancılara ayrılık izni var. Talipleri bulunan Vedat Muriqi, bonservisiyle satılacak. Sarı-lacivertlilerin, kadrosuna 10 yeni futbolcu katması bekleniyor.