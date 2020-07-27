Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık sonrası 11 imza - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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'de dev operasyon! 4 ayrılık sonrası 11 imza

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 ayrılık sonrası 11 imza

.Şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek isteyen 'de dev operasyon başlıyor. Takımın başına 'u getirmeye hazırlanan sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcuyla yollar ayrılırken, 1 isimle sözleşme sözleşme yenilenecek. Yaklaşık 10 yeni ismin ise kadroya katılması bekleniyor.

'i 7. sırada tamamlayıp taraftarına hayal kırıklığı yaşatan 'de gelecek sezon hazırlıkları için bu hafta düğmeye basılıyor.

İlk olarak teknik direktör açıklanacak. finalinden sonra görüşme yapılacak 'u çalıştıran , son dakika sürprizi yaşanmazsa duyurulacak.

Sabah'ın haberine göre; Gidecek oyuncular konusunda da hareketli bir dönem yaşanacak. ve sözleşmelerinin bitmiş olması dolayısıyla takımdan ayrılacak. 'nin 1 yıllık opsiyonu ise kullanılacak. Kiralık Simon Falette takımdan ayrıldı. Gustavo dışındaki yabancılara ayrılık izni var. Talipleri bulunan Vedat Muriqi, bonservisiyle satılacak. Sarı-lacivertlilerin, kadrosuna 10 yeni futbolcu katması bekleniyor.

  1. 27.07.2020
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